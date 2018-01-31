Цукерберг запретил рекламу биткоинов в сети Facebook

Социальная сеть Facebook запретила размещать рекламу финансовой продукции, которая ассоциируется с «обманными методами», сообщает «Коммерсантъ».

По мнению руководства соцсети, речь идет, прежде всего, о рекламе криптовалюты биткойн.

Новые рекламные правила Facebook запрещают рекламу предложений инвестирование в биткойны. Одним из самых отрицательных примеров, когда посетитель соцсети может быть введен в заблуждение, это предложение «использовать пенсионные накопления для покупки биткойнов».

Ранее Deutsche Bank также не рекомендовал делать вклады в криптовалюты. По мнению экспертов кредитной организации, проблемы криптовалюты заключаются в высокой волатильности и возможными рисками в связи с манипуляциями ценой и потерей и кражей информации.

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