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Москва, 31.01.2018

В Кремле рассказали, как наградят пропустивших Олимпиаду россиян

«Expert Online» 2018

Дмитрий Песков – пресс-секретарь президента РФ – рассказал журналистам, как наградят российских спортсменов, которые решением МОК и WADA вынуждены пропустить Зимние Олимпийские игры в Пхёнчхане.

По словам Пескова, для этих спортсменов будут устроены альтернативные соревнования, победители которых получат от государства вознаграждение, равноценное тому, которое полагается российским победителям и призёрам Игр-2018, передаёт РИА Новости.

При этом он подчеркнул, что такое решение принято главой государства Владимиром Путиным.

Ранее сообщалось, что российский лидер в ходе встречи с нашими олимпийцами, которые отправятся на Олимпиаду в Южную Корею, попросил у них прощение за то, что власти страны не сумели оградить их от давления и претензий со стороны иностранных СМИ и международных организаций. 

Напомним, 5 декабря МОК отстранил олимпийскую сборную России от участия в Играх-2018, разрешив участвовать в Олимпиаде только «чистым» спортсменам и под нейтральным флагом.

Утверждены гонорары российских спортсменов за медали Олимпиады-2018

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