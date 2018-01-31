В России вырастут цены на хлеб

Уже в этом году в России может значительно подорожать хлеб.

Как заявили в Министерстве экономического развития (Минэкономразвития) РФ, к удорожанию хлебобулочных изделий может привести принятие законопроекта о просроченных продуктах, который предложила принять депутат Госдумы РФ Ирина Яровая, передаёт ТАСС.

Напомним, ещё в апреле 2017 года парламентарий выступила за введение запрета на возврат просроченных продуктов торговыми сетями в пользу производителей. Яровая убеждена, что текущие правила торговли вынуждают производителей нести колоссальные убытки, прежде всего, это сильно отражается на доходах хлебобулочных предприятий. При этом она считает, что данная мера поможет производителям существенно снизить убытки.

В свою очередь в Минэкономразвития уверены, что закон Яровой ударит, прежде всего, по кошелькам покупателей. Кроме того, резко сократится ассортимент хлебобулочной продукции.

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