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Москва, 31.01.2018

В центре Москвы произошла стрельба: есть пострадавшие

«Expert Online» 2018

Днём 31 января в одном из бизнес-центров российской столицы произошла стрельба.

Согласно предварительной информации, инцидент зафиксирован в бизнес-центре «Святогор», расположенном рядом со станцией метро «Павелецкая» в Москве, передаёт РИА Новости.

Как утверждают источники агентства в правоохранительных органах, в результате стрельбы есть раненые. Их количество пока не называется. Известно лишь, что сейчас на месте ЧП уже работают члены оперативно-следственной группы, которые устанавливают все обстоятельства случившегося.

Другие подробности произошедшего пока не сообщаются.

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