Кондиционер для дома и квартиры: виды и критерии выбора

На рынке представлен обширный ассортимент самых разных кондиционеров. Чтобы выбрать среди них самый подходящий, нужно учитывать несколько важнейших факторов. Хладопроизводительность (мощность) кондиционера необходимо определять отдельно для каждого помещения с учетом совокупной мощности всех имеющихся в нем источников тепла, включая осветительные приборы, прямые солнечные лучи, электрическое оборудование.

В небольших помещениях, площадь которых не превышает тридцати пяти квадратных метров, применяются мобильные кондиционеры и сплит-системы, приобрести которые можно в интернет-магазине кондиционеров в Нижнем Новгороде. Первые представляют собой моноблоки на колесиках, не требующие установки. Они просто включаются в розетку и размещаются в любом подходящем месте, а при необходимости передвигаются. Недостатками данной разновидности кондиционеров являются дороговизна и невысокая эффективность. Сплит-система – более совершенное устройство, состоящее из внутреннего и наружного блоков. В многокомнатной квартире используют мульти-сплит-системы и канальные сплит-системы. Первые состоят из одного внешнего блока, монтируемого на фасаде, и нескольких внутренних, которые настраиваются отдельно для каждого помещения. Вторые предназначены для скрытого монтажа. Большинство канальных кондиционеров рассчитано на обслуживание одного помещения, хотя имеются и модели, предназначенные для обслуживания нескольких помещений. Для загородных домов и коттеджей используются такие же разновидности кондиционеров, что и для многокомнатных квартир. Отличие заключается лишь в более высокой мощности из-за большей площади помещений.

После того как вопрос с выбором типа кондиционера решен, нужно определиться с рядом других критериев: