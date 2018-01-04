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Москва, 05.01.2018

Кондиционер для дома и квартиры: виды и критерии выбора

«Expert Online» 2018

На рынке представлен обширный ассортимент самых разных кондиционеров. Чтобы выбрать среди них самый подходящий, нужно учитывать несколько важнейших факторов. Хладопроизводительность (мощность) кондиционера необходимо определять отдельно для каждого помещения с учетом совокупной мощности всех имеющихся в нем источников тепла, включая осветительные приборы, прямые солнечные лучи, электрическое оборудование.

В небольших помещениях, площадь которых не превышает тридцати пяти квадратных метров, применяются мобильные кондиционеры и сплит-системы, приобрести которые можно в интернет-магазине кондиционеров в Нижнем Новгороде. Первые представляют собой моноблоки на колесиках, не требующие установки. Они просто включаются в розетку и размещаются в любом подходящем месте, а при необходимости передвигаются. Недостатками данной разновидности кондиционеров являются дороговизна и невысокая эффективность. Сплит-система – более совершенное устройство, состоящее из внутреннего и наружного блоков. В многокомнатной квартире используют мульти-сплит-системы и канальные сплит-системы. Первые состоят из одного внешнего блока, монтируемого на фасаде, и нескольких внутренних, которые настраиваются отдельно для каждого помещения. Вторые предназначены для скрытого монтажа. Большинство канальных кондиционеров рассчитано на обслуживание одного помещения, хотя имеются и модели, предназначенные для обслуживания нескольких помещений. Для загородных домов и коттеджей используются такие же разновидности кондиционеров, что и для многокомнатных квартир. Отличие заключается лишь в более высокой мощности из-за большей площади помещений.

После того как вопрос с выбором типа кондиционера решен, нужно определиться с рядом других критериев:

  • Компания-изготовитель. Лучше всего выбирать из десятки самых известных брендов.
  • Удобство обслуживания. Необходимо уточнить, требуется ли слив конденсата, выяснить частоту чистки и замены фильтров.
  • Стоимость владения. Исходя из данного параметра, покупатели часто выбирают дорогостоящие модели кондиционеров. Это обусловлено тем, что владение ими обходится дешевле, если учесть стоимость обслуживания, ремонта, затрат электрической энергии и продолжительности эксплуатации.
  • Дополнительные функции. Большинство моделей кондиционеров, выпускаемых в настоящее время, многофункциональны. С одной стороны, наличие дополнительных функций обеспечивает повышенный комфорт. С другой стороны, многие функции могут не понадобиться, так что лучше сэкономить деньги за счет приобретения более дешевой модели кондиционера, в которой нет ненужных функций.
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