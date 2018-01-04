Кондиционер для дома и квартиры: виды и критерии выбора

На рынке представлен обширный ассортимент самых разных кондиционеров. Чтобы выбрать среди них самый подходящий, нужно учитывать несколько важнейших факторов. Хладопроизводительность (мощность) кондиционера необходимо определять отдельно для каждого помещения с учетом совокупной мощности всех имеющихся в нем источников тепла, включая осветительные приборы, прямые солнечные лучи, электрическое оборудование.
В небольших помещениях, площадь которых не превышает тридцати пяти квадратных метров, применяются мобильные кондиционеры и сплит-системы, приобрести которые можно в интернет-магазине кондиционеров в Нижнем Новгороде. Первые представляют собой моноблоки на колесиках, не требующие установки. Они просто включаются в розетку и размещаются в любом подходящем месте, а при необходимости передвигаются. Недостатками данной разновидности кондиционеров являются дороговизна и невысокая эффективность. Сплит-система – более совершенное устройство, состоящее из внутреннего и наружного блоков. В многокомнатной квартире используют мульти-сплит-системы и канальные сплит-системы. Первые состоят из одного внешнего блока, монтируемого на фасаде, и нескольких внутренних, которые настраиваются отдельно для каждого помещения. Вторые предназначены для скрытого монтажа. Большинство канальных кондиционеров рассчитано на обслуживание одного помещения, хотя имеются и модели, предназначенные для обслуживания нескольких помещений. Для загородных домов и коттеджей используются такие же разновидности кондиционеров, что и для многокомнатных квартир. Отличие заключается лишь в более высокой мощности из-за большей площади помещений.
После того как вопрос с выбором типа кондиционера решен, нужно определиться с рядом других критериев:
- Компания-изготовитель. Лучше всего выбирать из десятки самых известных брендов.
- Удобство обслуживания. Необходимо уточнить, требуется ли слив конденсата, выяснить частоту чистки и замены фильтров.
- Стоимость владения. Исходя из данного параметра, покупатели часто выбирают дорогостоящие модели кондиционеров. Это обусловлено тем, что владение ими обходится дешевле, если учесть стоимость обслуживания, ремонта, затрат электрической энергии и продолжительности эксплуатации.
- Дополнительные функции. Большинство моделей кондиционеров, выпускаемых в настоящее время, многофункциональны. С одной стороны, наличие дополнительных функций обеспечивает повышенный комфорт. С другой стороны, многие функции могут не понадобиться, так что лучше сэкономить деньги за счет приобретения более дешевой модели кондиционера, в которой нет ненужных функций.