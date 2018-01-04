Глобальное падение доллара приведет к пересмотру политики мировых центробанков

Слабый доллар может привести к пересмотру политики мировых центральных банков, пишет Bloomberg.

Аналитики Bank of New York Mellon Corp. и Credit Agricole SA полагают, что дальнейшее снижение курса доллара после худшего с 2003 года для американской валюты года ставят под вопрос планы центральных банков по ужесточению денежно-кредитной политики. Эту работу за них сделает слабый доллар, отмечает издание.

Объясняется этот тем, что падающий доллар может замедлить экономический рост и инфляцию в других странах. В этих условиях центробанки не станут повышать ставки, как они планировали.



«Слабый доллар может потенциально повлиять на другие центральные банки», - говорит Мохит Кумар, стратег Credit Agricole. Повышение курса национальной валюты фактически является аналогом повышения процентных ставок, поясняет аналитик.

В частности, если курс евро после достижения трехлетнего максимума к доллару продолжит укрепляться, Европейский центральный банк будет вынужден корректировать свои планы по постепенному ужесточению политики.

Центральные банки стран с развивающейся экономикой также могут теперь не торопиться сворачивать мягкую политику.

Тем не менее, более слабый доллар США может привести к тому, что Федеральная резервная система будет повышать ставки быстрее, чем сейчас ожидается, оказывая давление на другие центральные банки.

Тем временем, курс рубля в четверг продолжает укрепляться против доллара и евро благодаря новым многолетним максимумам цен на нефть и росту акций. Первые сделки по доллару США прошли в диапазоне 57.10-57.20 рубля за доллар, на 17:36 курс доллара составляет 57.05 (рубль укрепился на 18 копеек). Евро снизился до 68.72 рубля за евро. Рубль дорожает благодаря растущим мировым ценам на нефть, а также спросу инвесторов на рисковые активы, в том числе российские акции.

Прогноз курса доллара: Лучшие прогнозисты и эксперты рассказали, каким будет курс доллара в 2018 году