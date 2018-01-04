Увеличение груди: основные сведения

Многих девушек не устраивает размер или форма их груди, и для решения этой проблемы они обращаются за помощью к пластическому хирургу. Решение об операции каждая пациентка принимает самостоятельно, врач не пытается убедить ее в необходимости данной процедуры.

Задача хирурга на этом этапе состоит лишь в информировании о том, что и каким способом он может сделать (в настоящее время существуют три хирургических способа выполнения маммопластики). Больше того, в некоторых случаях врачи отказываются от проведения операции.

Выбрать профессионального пластического хирурга, такого как сотрудники клиники http://www.grandmed.ru/ нелегко, поскольку в настоящее время в России работает чрезвычайно большое число клиник и специалистов. В первую очередь, следует внимательно ознакомиться с резюме врача, узнать, какое он имеет образование, места его стажировок, продолжительность операционного стажа. Кроме того, нужно выяснить, какова репутация клиники, поскольку успешность операции определяется не только профессионализмом врача, но и используемым им оборудованием. Для этого можно воспользоваться рейтингами и отзывами клиентов клиник пластической хирургии на специализированных форумах.

Что касается опасений относительно связи маммопластики с раком груди, то в результате многолетних научных исследований доказано отсутствие такой связи. Имплантаты размещают под мышцей, поэтому они не контактируют с молочной железой. Перед принятием решения о проведении операции необходимо учитывать, что вернуть первоначальный размер груди будет крайне сложно. И чем больше времени пройдет после проведения операция, тем труднее будет восстановить прежнее состояние груди. Вероятность того, что имплантаты не приживутся, крайне мала, но в некоторых случаях возможно возникновение хронических воспалительных процессов. В целом осложнения после проведения операции зависят от индивидуальных особенностей пациентки и от протекания реабилитационного периода (во время него не должно быть травм или ударов).

Еще в ходе первой консультации перед увеличением груди имплантатами пациентки ставятся в известность о ряде запретов. Большинство из них касаются ограничений физической нагрузки на протяжении как минимум месяца. Кроме того, необходимо воздерживаться от водных процедур, в ходе которых происходит распаривание тела: в первую очередь, это относится к баням и саунам. После проведения операции пациентки должны на протяжении месяца непрерывно носить компрессионное белье, не снимая его ни днем, ни ночью, за исключением принятия душа.