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Москва, 09.01.2018

Элайнеры для выравнивания зубов: преимущества и особенности

«Expert Online» 2018

До недавних пор для исправления дефектов прикуса у взрослых людей в основном использовались брекет-системы. Но поскольку такие конструкции заметны для окружающих, далеко не все взрослые пациенты соглашались на их установку.

А когда необходимо устранить небольшие дефекты, использование брекет-систем вообще нецелесообразно. Не так давно для таких случаев была предложена альтернатива – установка элайнеров для выравнивания зубов. Они представляют собой изготовленные из твердых полимеров конструкции ортодонтического предназначения. Такие аппараты сделаны в виде каппы, избавленной от недостатков брекет-систем. Их преимущества перед обычными брекетами состоят в следующем:

  • быстрая адаптация зубов к конструкции;
  • плотнее примыкают к зубам, что улучшает точность корректировки;
  • отсутствие необходимости часто бывать у дантиста;
  • эстетичность (элайнеры сделаны из прозрачных полимеров, которые почти незаметны на зубах);
  • отсутствие нарушений дикции;
  • имеют вид цельных пластин, за счет чего легко вынимаются изо рта и без труда чистятся;
  • отсутствие необходимости соблюдать «жевательную» диету;
  • имеют более доступную цену.

Чаще всего элайнеры применяют для исправления незначительных нарушений прикуса. Их прописывают лишь людям со сформировавшимся прикусом. Если устранить дефекты с помощью одних элайнеров невозможно, врачи применяют комбинированное лечение, сочетая инновационные конструкции с брекет-системами.

В число показаний для использования капп входят:

  • перекрестный прикус;
  • неправильное расположение зубов в ряду;
  • нехватка достаточного пространства для установки импланта;
  • поворот, наклон или скрученность зубов;
  • наличие щелей между зубами.

Первым делом пациенту делают снимок челюстей, при помощи которого изготавливаются слепки для элайнеров. Число сделанных капп может достигать пятидесяти (количество конструкций в каждом конкретном случае определяется индивидуальными особенностями клинической ситуации). Применять элайнеры следует по двадцать часов в сутки на протяжении периода, прописанного врачом (в среднем его продолжительность составляет от двух месяцев до двух лет). В ходе выполнения гигиенических процедур и во время еды каппы можно снимать. Они плотно примыкают к зубам, создавая необходимое давление. В результате зубы смещаются в нужную сторону. Для окончательного выбора между элайнерами и брекетами следует обратиться к стоматологу. Такие назначения может делать только медицинский специалист.

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