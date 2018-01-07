Льготы на похороны - что это такое

Каждый гражданин имеет несколько основных преференций. Основная часть таковых подлежит реализации еще при жизни. Но существуют льготы, которые положены сразу после смерти человека. Их принято называть похоронными льготами или льготами на погребение.



Они рассчитываются на всех граждан страны, но их конечный размер будет привязан к региону проживания (месту смерти), а также и к прижизненному статусу, каким обладал умерший человек. Об актуальных размерах будет рассказано далее, но с упором на московский регион.



Размеры материальной помощи



Меньше всего денег выделяется в отношении неработающих граждан. Сюда же можно причислить и пенсионеров. Максимальный лимит установлен в виде 16 562 рублей. Размер средств постоянно индексируется, поэтому в ближайшее время он будет несколько увеличен.



Но и сейчас этих денег хватит, чтобы существенно сократить возможные расходы. Льготные похороны (их еще принято называть бесплатными) стоят порядка 20 000 рублей. Следовательно, большая часть данной суммы перекрывается материальной помощью от государства. Остается доплатить несущественную разницу.



Специальный прижизненный статус дает право на получение увеличенного размера материальной помощи. К примеру, ветераны ВОВ входят в данную категорию, а значит, что их родственники получают больше средств. Начальный лимит - 26 000 рублей. Деньги выделяются территориальным военкоматом в день обращения. Они должны пойти только на захоронение умершего, и никак иначе. Расходы будут контролироваться.



Учитывая, что нормальные похороны для заслуженного человека обходятся порядка 40 000 рублей, указанной суммы льготы может не хватить на полное покрытие. Поэтому предусматривается возможная надбавка. Но и здесь действует предельный лимит - не более 38 000 рублей.



Где получить помощь



У родственников умершего этот вопрос вызывает определенные трудности, так как мало кто осведомлен в действиях, какие необходимо предпринять для получения помощи. В этих вопросах помочь могут только профильные специалисты. Причем помощь может иметь консультационный вид, а также она может выражаться и в практических услугах.



Такие специалисты состоят в штате похоронного бюро Ритуал.рф. Организация работает полностью официально. Сюда можно обратиться за адресной консультацией, а также за услугами по получению и последующей реализации государственной помощи. К слову, коммерческие структуры предпочитают вообще не работать в льготными категориями, так как это практически не выгодно для них во всех отношениях.