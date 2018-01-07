Особенности выбора сервиса приема платежей на вебсайте

При любом варианте организации интернет-торговли возникает необходимость в приеме платежей на вебсайте.

Данная проблема может быть решена несколькими способами. Помимо безопасности осуществления платежей и величины комиссии, важными критериями при выборе являются легкость и быстрота подключения сервиса, а также комфортность выполнения оплаты для клиента. Существуют пять главных способов оплаты на вебсайте, каждый из которых имеет свои преимущества и недостатки: