Особенности выбора сервиса приема платежей на вебсайте

При любом варианте организации интернет-торговли возникает необходимость в приеме платежей на вебсайте.
Данная проблема может быть решена несколькими способами. Помимо безопасности осуществления платежей и величины комиссии, важными критериями при выборе являются легкость и быстрота подключения сервиса, а также комфортность выполнения оплаты для клиента. Существуют пять главных способов оплаты на вебсайте, каждый из которых имеет свои преимущества и недостатки:
- Электронные деньги. Пополнение электронного кошелька может быть сделано очень быстро. Этот способ расчетов походит как для физлиц, так и для юрлиц. Для получения доступа к полному функционалу онлайн-магазину в случае с использованием WebMoney, к примеру, понадобится аттестат продавца. При этом существует ряд требований к домену и содержанию вебсайта. Электронные деньги надежно защищены, обеспечивают моментальное совершение платежей и пользуются широкой популярностью у покупателей.
- Банковские карты. Этот удобный для покупателей способ выполнения платежей отличается быстротой поступления денег клиента на счет продавца, низкими комиссиями, высокой безопасностью. Число банковских карт в Российской Федерации в настоящее время почти вдвое больше числа жителей. По информации Центрального банка РФ, в 2016 году было выпущено больше 250 миллионов карт. Причем количество платежных операций с использованием банковских карт значительно больше, чем число операций по снятию наличных. Для подключения к данному сервису оплаты необходимо прохождение проверки службы безопасности банка. Другой недостаток данного варианта состоит в том, что в ходе интеграции с системой вебсайта могут возникнуть технические сложности.
- Система Trust-Inside — это комплексное решение для организации возможности приема платежей, создания партнерских программ, разработки и запуска стратегии email маркетинга полного цикла, серьезное CRM решение, а также система аналитики продаж. Trust-Inside представляет собой удобный скрипт и эффективный инструмент, при помощи которого подключается автоматический сервис приема платежей на сайте.
- Мобильные платежи. Этот способ удобен для оплаты счетов, выставленных на незначительные суммы. Клиенты для совершения оплаты выполняют отправку SMS. Преимущество данного способа состоит в моментальном выполнения платежной операции. Однако до 40% от ее величины получает мобильный оператор.
- Оплата наличными. Она производится через кассы либо с использованием терминалов самообслуживания Данный способ передачи денежных средств является наиболее простым для покупателя. Если продавец намерен содержать свой штат курьеров, ему понадобится мобильный терминал со специальным программным обеспечением. Эта схема подходит для работы на небольшой территории, по которой курьер может перемещаться быстро и с небольшими финансовыми затратами.
- Интернет-банкинг. Данный способ предусматривает оплату покупок при помощи специальных приложений банковских организаций для выполнения транзакций в интернете. Покупатель вводит логин и пароль, полученные в банке. Этот способ характеризуется высокой степенью безопасности и быстротой совершения платежей. Его главный недостаток состоит в том, что такой функционал предоставляют не все кредитные учреждения.