Марс будет исследован при помощи российского лазера

Новейшая разработка российских ученых спектрометр М-ДЛС позволит детально изучить круговорот воды на Марсе, а также собрать данные об истории климатических изменений на этой планете, пишут "Известия". Прибор стал совместной разработкой Института космических исследований (ИКИ) РАН и Московского физико-технического института. Диодно-лазерный спектрометр планируется разместить на посадочной платформе марсохода «Пастер», запуск в космос которого запланирован на 2020 год. Полет состоится в рамках интернациональной программы «ЭкзоМарс». Планируется, что после удачной посадки на Марс платформа превратится в научно-исследовательскую станцию по изучению планеты. При помощи специального оборудования данные о процессах, происходящих на планете, будут регулярно передаваться на Землю.



