Марс будет исследован при помощи российского лазера

Новейшая разработка российских ученых спектрометр М-ДЛС позволит детально изучить круговорот воды на Марсе, а также собрать данные об истории климатических изменений на этой планете, пишут "Известия". Прибор стал совместной разработкой Института космических исследований (ИКИ) РАН и Московского физико-технического института. Диодно-лазерный спектрометр планируется разместить на посадочной платформе марсохода «Пастер», запуск в космос которого запланирован на 2020 год. Полет состоится в рамках интернациональной программы «ЭкзоМарс». Планируется, что после удачной посадки на Марс платформа превратится в научно-исследовательскую станцию по изучению планеты. При помощи специального оборудования данные о процессах, происходящих на планете, будут регулярно передаваться на Землю.
"Основная задача станции измерение изотопов водорода в водяном паре и изотопов углекислого газа, с помощью которого можно будет понять, как взаимодействует поверхность Марса и атмосфера в течение суток", - рассказал научный руководитель проекта Олег Кораблев в интервью изданию.
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