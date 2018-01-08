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Москва, 08.01.2018

ЦИК рассказал о «странных» кандидатах на пост президента России

«Expert Online» 2018

Глава Центризбиркома России Элла Памфилова рассказала журналистам о кандидатах "с чудинкой", претендующих на участие в предстоящих выборах главы государства. По заявлению чиновницы, которое она сделала  в эфире телеканала «Россия 1», некоторые претенденты на пост президента РФ очень верят в приметы.

«Я не хочу давать какие-то характеристики, но есть с чудинкой претенденты. Один заявил, что он непременно должен сегодня сдать документы ровно в 22 часа 22 минуты», — цитирует  РИА новости Памфилову.

Напомним, что документы от самовыдвиженцев ЦИК закончил принимать в полночь 7 января. Желающие баллотироваться на пост президента от партий имеют запас времени до 12 января включительно.

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