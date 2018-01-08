ЦИК рассказал о «странных» кандидатах на пост президента России

Глава Центризбиркома России Элла Памфилова рассказала журналистам о кандидатах "с чудинкой", претендующих на участие в предстоящих выборах главы государства. По заявлению чиновницы, которое она сделала в эфире телеканала «Россия 1», некоторые претенденты на пост президента РФ очень верят в приметы.

«Я не хочу давать какие-то характеристики, но есть с чудинкой претенденты. Один заявил, что он непременно должен сегодня сдать документы ровно в 22 часа 22 минуты», — цитирует РИА новости Памфилову.

Напомним, что документы от самовыдвиженцев ЦИК закончил принимать в полночь 7 января. Желающие баллотироваться на пост президента от партий имеют запас времени до 12 января включительно.

Новости выборов Президента России в 2018 году: Озвучены расходы на президентскую кампанию 2018 года