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Москва, 09.01.2018

ГИБДД сократят на 10 тысяч человек

«Expert Online» 2018

В 2018 году будет сокращен каждый пятый сотрудник Госавтоинспекции, всего планируется сократить численность ДПС ГИБДД на 10 тысяч человек. Соответствующий указ подписал президент России  Владимир Путин. Сокращения в ведомстве начались с 1 января 2018 года.
На сайте ведомства отмечается, что сокращения не коснутся  должностей предназначенных для проведения процедур регистрации транспортных средств, приема экзаменов на право получения водительских удостоверений.
Ранее Газета.ру сообщала, что сокращения, связанные с установленным президентом России предельным штатом сотрудников МВД, коснутся только сотрудников ГИБДД.

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