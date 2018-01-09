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Москва, 09.01.2018

Эксперт объяснил, почему Прибалтике не стоит опасаться «оккупации» со стороны России

«Expert Online» 2018

России не нужны ни Чехия, ни Польша, ни Прибалтика, выразила свое мнение политолог Каринэ Геворгян в интервью чешскому изданию Parlamentni Listy.

Эксперт уверена, что «демонизация» не лучший вариант для будущего всех заинтересованных в мировом прогрессе сторон, сообщает портал Nation-news.

Россия не стремится покушаться на чужие территории, поскольку обладает огромными собственными. Помимо этого, специалист добавила, что в «Сибири никто, кроме русских, жить не сможет».

Геворгян также заверила в интервью, что  ни Прибалтике, ни Чехии не стоит «опасаться оккупации», которой пугаю жителей местные СМИ, поскольку присоединение, в первую очередь, будет невыгодно российской стороне.

«России не нужна ни Чехия, ни Словакия, ни Польша, ни Прибалтика, потому что если бы мы вас оккупировали, нам пришлось бы вас кормить и продавать вам газ по внутренним ценам», - цитирует чешское издание эксперта.

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