Эксперты рассказали, кто первым попадёт под сокращение в 2018 году

Аналитики портала по поиску работы и подбору персонала SuperJob.ru сообщили, людям каких специальностей стоит опасаться в наступившем году массовых сокращений, а кто будет продолжать оставаться востребованным в профессиональной сфере.

В наступившем 2018 году первыми под сокращение могут попасть операторы call-центров, модераторы, бухгалтеры начального уровня, юристы низкой квалификации, а также специалисты по страхованию и операторы ввода информации.

К такому выводы пришли аналитики портала по поиску работы и подбору персонала SuperJob.ru. В обзоре отмечается, что к сокращениям в этих сферах может привести продолжающаяся автоматизация рутинной работы.

Кроме них, следует задуматься о смене профессии и тем специалистам, которые обслуживают так называемый «криптопузырь», передаёт сайт «Российской газеты».

А вот специалистам в сферах ритейла и ресторанного бизнеса, курьерам и водителям беспокоиться пока не стоит.

Как утверждают аналитики SuperJob.ru, данные сотрудники без работы не останутся. По крайней мере, до тех пор, пока в эти сферы деятельности не придёт автоматизация. А согласно прогнозу всё тех же аналитиков, в ближайшие несколько лет этого точно не произойдёт.

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