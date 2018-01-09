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Москва, 09.01.2018

Эстония обвинила Россию в «подготовке войны» с НАТО

«Expert Online» 2018

Командующий Силами обороны Эстонии, Рихо Террас в ходе интервью изданию Bild, сделал заявление, что Россия готовится к войне против НАТО, сообщает РИА новости.

Доводы эстонского генерала основываются на данных совместных учений Москвы и Минска «Запад-2017». Как сообщает военный, на самом деле Россия во время учений «отрабатывала сценарий военной компании» против Прибалтики и «всех стран от Северного до Черного моря».

«Учения по своему масштабу значительно превосходили официально установленные рамки», — цитирует агентство Терраса, который заверяет, что Эстония в случае военного вторжения сможет действовать эффективно только при помощи НАТО.

По сообщению замминистра обороны России Александра Фомина, сообщения в прибалтийских СМИ о том, что на маневрах разрабатывался «плацдарм для оккупации Прибалтики», являются ложными и не имеют под собой реальных данных и фактов.

Напомним, учения прошли в сентябре 2017 года на полигонах в Белоруссии и  Калининградской, Ленинградской и Псковской областях России при участии 12,7 тысячи военнослужащих.

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