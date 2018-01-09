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Москва, 09.01.2018

Франция и Китай готовят новые санкции против КНДР

«Expert Online» 2018

Франция совместно с Китаем разрабатывают по линии Совбеза ООН новый санкционный пакет против Северной Кореи.

Об этом в ходе своего визита в КНР заявил президент Франции Эммануэль Макрон.

По его словам, во время беседы с китайским лидером Си Цзиньпином они «затронули кризисную ситуацию, обусловленную разработкой оружия массового уничтожения в КНДР», передаёт ТАСС.

При этом Макрон подчеркнул, что Франция и Китай с самого начала возникновения корейского кризиса совместно работали в Совете Безопасности ООН над разработкой очередных санкций в отношении Пхеньяна.

Также глава Франции подчеркнул, что все эти действия предпринимаются для снижения напряжённости» на Корейском полуострове.

Напомним, ранее сообщалось, что спортсмены КНДР и Южной Кореи могут вместе пройти на открытии Олимпиады-2018, которая состоится в феврале в Пхёнчхане.

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