Китай теснит Северную Америку в Южной

Рыночная холодная война

Подводя итоги года, можно сказать, что борьба между Америкой и Китаем стала одной из доминант жизни планеты и что она проходит по всему свету, а не только у границ двух главных мировых экономик. Многим политологам эта борьба напоминает холодную войну между США и СССР с той лишь разницей, что она идет за доминирование на глобальных рынках, пишет National Interest (NI), и ведется, по крайней мере, пока мирными средствами.

Одни фронты борьбы между США и КНР находятся у границ Поднебесной, другие – рядом с Америкой. К последним относится Латинская Америка, где, как, впрочем, и везде, Пекин добился в последние годы очень больших успехов и значительно поколебал авторитет Вашингтона. Этому в немалой степени помогают сами Соединенные Штаты и особенно доктрина президента Трампа «Америка прежде всего», благодаря которой Китай быстро и успешно заполняет созданный уходом США вакуум в разных регионах планеты.

Как отмечалось выше, борьба между двумя первыми экономиками планеты идет за рынки и пока, к счастью, с применением лишь мягкой силы. По крайней мере, мягкая сила по-прежнему остается главным оружием пекинских стратегов. Однако имея такие «мускулы», понятно желание Китая ими воспользоваться. Этой осенью уже прозвучал первый, если не считать, конечно, Южно-Китайского моря, тревожный звонок – в Джибути открылась первая за пределами КНР военная база.

Новая космическая игра

Но чаще Китай строит экономические «плацдармы» и расширяет их при помощи многомиллиардных инвестиций. В отличие от других регионов, Пекин успешно и активно пользуется в Латинской Америке еще одним оружием – сотрудничеством с латиноамериканскими странами в освоении космоса. Последним проявлением такого сотрудничества стал запуск китайцами в ноябре уже третьего спутника для Венесуэлы.

И Пекин теснит Вашингтон в космическом секторе. В Латинской Америке он действует по давно отлаженной схеме – через государственные предприятия и компании, что помогает представить дело, как обычный бизнес, в котором нет политики. Главным инструментом в большой «космической» игре являются госкомпании типа China Great Wall Industry Corporation. Большая «космическая» игра в латинской Америке началась уже достаточно давно - треть века назад. Еще в восьмидесятые годы прошлого века с целью сотрудничества в освоении космоса была создана программа China-Brazil Earth Resources Satellites (CBERS). За прошедшие годы CBERS создала пять моделей спутников для наблюдения за Землей. Последний результат ее деятельности – совместный спутник CBERS-4.

Китай и Бразилия сотрудничают в освоении космоса и в рамках космической программы БРИКС. В июле было подписано соглашение о совместном строительстве этой неформальной организацией спутниковой группировки.

Сотрудничество в освоении космоса между КНР и Венесуэлой началось в 2008 году, когда был запущен спутник связи Venesat-1. В 2012 г. был запущен VRSS-1 и в конце этого года - VRSS-2.

Помогает Пекин в освоении космоса Боливии и Никарагуа. При этом, кроме разработки, строительства и запуска спутников, китайцы готовят для латиноамериканских стран и технических специалистов.

Все совместные космические проекты в Латинской Америке объединяет одно – они финансируются китайским правительством, пишет NI. Достаточно сказать, что 70% финансирования деятельности CBERS лежит на Пекине. Или еще один пример: строительство 300-миллионного боливийского спутника Tupac Katari финансировал, главным образом, China Development Bank. Боливийское космическое агентство осуществляло лишь организационную поддержку проекта.

В этой связи уместно вспомнить и о вложении 300 млн долларов Народно-освободительной армией Китая (НОАК) в строительство базы по слежению за спутниками в аргентинской Патагонии. В Америке не без оснований опасаются, что со временем ее будут использовать в военных целях.

Китайское финансирование и в основе совместных спутниковых проектов и с Венесуэлой. Каракас частично расплачивается нефтью.

Стартовая площадка на заднем дворе

Конечно, в Вашингтоне видят, как Поднебесная пользуется космосом для проникновения на «задний двор» Америки, как часто называют Латинскую Америку сами американцы. США предпочитают сотрудничать с латиноамериканскими странами в области освоения космоса на уровне космических агентств. У НАСА тоже имеются программы строительства совместных спутников, например, с теми же Бразилией и Аргентиной. Конечно, сотрудничают со странами региона и частные американские компании. SpaceX, например, в марте этого года впервые успешно запустила ракету Falcon 9 со спутником связи для латинской Америки, а Boeing помог в 2015 году Мексике построить и успешно запустить спутник Morelos-3.

Самым удачным годом для китайской космической программы был прошлый, когда Пекин минимально уступил Вашингтону по количеству успешных запусков – 21 и 22 соответственно. Китай планирует уже к 2020 г. закончить создание Навигационной спутниковой системы Бэйдоу из 35 спутников и надеется, что она не будет уступать американским, европейским и российским аналогам.

В немалой степени при помощи Китая латиноамериканские страны не без успеха работают и над собственными космическими программами. Аргентина, например, в последние годы успешно запустила два сделанных без посторонней помощи спутника. Бразилия надеется уже в конце этого десятилетия запускать собственные спутники на собственных ракетах. Коста-Рика, Эквадор, Перу и Уругвай тоже имеют собственные космические программы. Очевидный интерес латиноамериканских стран к космосу в последнее время позволяет Пекину и дальше развивать сотрудничество с ними в этой области и успешно конкурировать с НАСА и частными аэрокосмическими компаниями из Америки.

Россия, конечно, тоже помогает Латинской Америке в освоении космоса, хотя и отстает от конкурентов. Наше сотрудничество в этой сфере существенно затормозил неудачный запуск мексиканского спутника MexSat-1 на российской ракете «Протон» 16 мая 2015 года.

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