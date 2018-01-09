Инвесторы в рубль перестали бояться санкций

Иностранные инвесторы наращивают спрос на российские активы. Интерес к рублю и ОФЗ, в частности, проявляют американские покупатели, что может говорить об их осведомленности относительно вероятных будущих санкционных мер.

Полмиллиарда в рубль

В начале января крупнейший в США биржевой фонд, скупающий гособлигации на рынках от Мексики до России, зафиксировал беспрецедентный в своей истории наплыв клиентов. Как пишет Finanz.ru, фонд iShares JP Morgan USD Emerging Markets Bond ETF, для которого рубль входит в топ-4 главных инвестиций, за 2-5 января получил 555,2 млн долларов новых средств.

В частности, за неполную торговую неделю фонд собрал в 1,7 раза больше, чем за весь предыдущий месяц (311,5 млн долларов). В дневном режиме приток средств стал рекордным с 2012 года, когда он был создан. 4 января приток составил 312,6 млн долларов, перебив предыдущий максимум, установленный в июне на уровне 312,0 млн. По итогам прошлого года в фонд пришло 3,8 млрд долларов от инвесторов, которые жаждут доходности и готовы рискнуть.

В покупке рублей как ликвидного актива нет ничего необычного, считает старший аналитик «Альпари» Анна Бодрова. Рынок гонится именно за доходностью. В предвыборном квартале российской валюте мало что угрожает: цены на нефть высоки, политические риски максимально сглажены. ЦБ вряд ли соберется ранее конца марта пересматривать ключевую ставку. И пока все эти факторы в силе, спрос на рубли может сохраниться.

В перспективе до недели доллар может подешеветь вплоть до уровня 56,50 руб., ожидает аналитик. Ниже 56,0 руб., говорит Анна Бодрова, он вряд ли опустится в январе — мы помним, что слишком сильная нацвалюта все-таки бьет по экспортерам и внутренним производителям, для которых январь и так тяжелейший месяц. Среднесрочная перспектива для «американца» — 56-60 руб.

Надо ли теперь бояться санкций

На самом деле ничего сверхестественного не произошло, соглашается и аналитик eToro в России и СНГ Михаил Мащенко. Российские активы пользуются спросом у спекулянтов, готовых идти на повышенный риск ради дополнительной прибыли, а небольшое число консервативных инвесторов, вроде Государственного пенсионного фонда Норвегии, предпочли закрыть свои скромные позиции в прошлом году, либо вовсе не связываться с отечественными бумагами.

Потенциальное увеличение инвестиций со стороны игроков, считает эксперт, вполне может быть связано со спекуляциями вокруг возможного запрета на покупку российского госдолга, который может быть принят американским регулятором в начале февраля. Иностранные инвесторы играют большую роль в стоимости российской валюты, и в случае их массового «бегства» из страны, мы вполне может увидеть падение курса вплоть до 70 рублей за доллар в невероятно короткий срок.

При этом даже если Вашингтон не введет новых запретов, то настроение на рынке остается «медвежьим». Причиной этому является политика Минфина РФ, направленная на ослабление отечественной валюты. В текущем году ведомство планирует увеличить объемы скупки долларов с 12 млрд долларов до практически 45 млрд, тем самым полностью ликвидировать профицит платежного баланса и буквально поставить крест на возможном укреплении курса.

Надо понимать, указывает Михаил Мащенко, что эффект от действий Минфина появится не моментально, но без новых ценовых рекордов по нефти и существенного притока капитала в страну извне стоимость отечественной валюты вполне может достигнуть 58 рублей за доллар к весне и отметки 62 рубля за доллар к концу года, заключает он.

При этом стоит напомнить, что такой же и более низкий уровень курса рубля к доллару прогнозировался и на конец минувшего года. Однако ситуация оказалась иной. Сказались, конечно, и рост нефтяных цен, и слабость самого доллара. Также неожиданно слабо отразились на российской экономике нашумевшие прошлогодние санкции, наложенные в июле Соединенными Штатами на «врагов Америки». Собственно, санкций как таковых не последовало. Но, с другой стороны, теперь рынок не без оснований опасается решений, которые могут быть приняты в отношении российского госдолга. Однако, не говорит ли поведение крупнейших, работающих с рублем фондов о том, что они «что-то знают» и имеют оснований не бояться? Игра игрой, но быть может, стратегия фондов проще. Решение по санкциям, напомним, во многом зависит от Минфина США, то есть от исполнительной власти, в то время как инициатором прошлогодних санкционных мер, носивших законодательный характер, был конгресс.

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