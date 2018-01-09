Мутко получил новое назначение

Виталий Мутко – заместитель председателя Правительства РФ по вопросам спорта, туризма и молодёжной политики в конце декабря объявивший о временном уходе в отставку с должности президента РФС – получил новое назначение.

Распоряжением главы Кабмина Дмитрия Медведева чиновник возглавил оргкомитет по подготовке 23-й сессии Генеральной ассамблеи Всемирной туристской организации ООН (ЮНВТО), передаёт сайт газеты «Коммерсант».

По данным издания, в оргкомитет очередной сессии ЮНВТО, которая пройдёт в Санкт-Петербурге в 2019 году, также войдут заместитель министра культуры Алла Манилова, губернатор Северной столицы Георгий Полтавченко, глава Ростуризма Олег Сафонов, руководитель департамента туризма и региональной политики Минкульта Ольга Ярилова, представители МИД РФ, МВД РФ, ФТС РФ, Минфина РФ, Минтранса РФ, ФСБ РФ и других ведомств.

ЮНВТО – межправительственное учреждение системы ООН, которое занимается развитием устойчивого и общедоступного туризма. Высшим руководящим органом организации является созываемая раз в два года Генеральная ассамблея.

Напомним, 27 декабря 2017 года стало известно, что Виталий Мутко покинул пост председателя оргкомитета чемпионата мира-2018 по футболу. На этой должности его сменил Алексей Сорокин.