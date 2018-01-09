Россия продлевает ограничения по транзиту товаров из Украины

Президент России Владимир Путин продлил до 30 июля 2018 года указ о мерах по обеспечению экономической безопасности и национальных интересов при осуществлении транзитных перевозок из Украины в Казахстан и Киргизию через территорию РФ, сообщают «Вести Экономика».

Запрет на транзит вступил в силу 1 января 2016 года. Под ограничения в ответ на антироссийские санкции попали товары и продукты питания, произведенные на территории Украины. Киев понес многомиллионные убытки и призвал к помощи Евросоюз.

Огромный урон украинской экономике нанесло также прекращение с 1 января 2016 года беспошлинной торговли в России из-за вступления Киева в режим зоны свободной торговли с Евросоюзом. По заявлению российской стороны, сохранение прежнего режима торговли с Киевом могло повлечь приток в Россию беспошлинных товаров из ЕС, что нанесло бы урон экономике РФ. Помимо этого новый на тот момент Указ перенаправил весь транзит из Украины в Казахстан через территорию России только из Белоруссии при обязательном пломбирования контейнеров и оснащении грузов ГЛОНАСС.

В декабре 2017 года Киев в ответ ввел запрет на ввоз в страну мяса, водки, пива, сигарет и других товаров из Российской Федерации.

Напомним, что Украина из-за введенных Россией запретов потеряла более $1 млрд, что составляет 2% ВВП страны. Чтобы вернуть ситуацию в привычное русло, Украина потребовала созвать панель арбитров ВТО.

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