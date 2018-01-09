Утверждены гонорары российских спортсменов за медали Олимпиады-2018

1 января 2018 года вступило в силу распоряжение Кабмина России, которое устанавливает размер вознаграждения для российских спортсменов по итогам выступлений на Олимпийских и Паралимпийских зимних играх 2018 года в Южной Корее. Так, 4 миллиона рублей будет выплачено за «золото», 2,5 миллиона рублей за «серебро». Обладатели «бронзы» получат 1,7 миллиона рублей.

Размер денежного вознаграждения тренеров и специалистов, которые обеспечивали победы на Олимпийских играх в Южной Корее, будет согласован с Минспортом России и Паралимпийским комитетом РФ. Гонорары будут выплачены из бюджета Министерства спорта и туризма РФ.

Напомним, по решению Международного Олимпийского Комитета российская сборная была отстранена от участия в Играх из-за допингового скандала. На Олимпиаду поедут только российские спортсмены, которые докажут свою непричастность к употреблению запрещенных препаратов. Спортсмены будут выступать под Олимпийским флагом и именоваться как «Спортсмены-олимпийцы из России».