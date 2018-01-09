«Ямал СПГ» поддал Америке газу

Газ российского происхождения 22 января будет поставлен в Бостон из-за резкого роста цен на топливо, вызванного холодной погодой и снежным штормом на восточном побережье США, сообщает газета «Коммерсант». Из-за непогоды топливо возросло в цене до рекордных $6,3 тыс. за 1 тыс. кубометров.

Сырье в США доставит французская компания Engie СПГ-танкером Gaselys из Великобритании. СПГ был привезен туда с проекта «Ямал СПГ» НОВАТЭКа. Издание ссылается на данные системы мониторинга морских судов MarineTraffic и отмечает, что поставка полностью противоречит стратегии Вашингтона по развитию внутреннего топливного рынка, согласно которой Америка становится крупнейшим экспортером СПГ, а «регазификационные терминалы перестраиваются в терминалы по сжижению газа».

Со стороны «Газпрома» данная поставка оценена, как большая удача, поскольку выход на американский рынок был давней мечтой корпорации, правда, в несколько ином формате и при иных обстоятельствах. По заявлению американского эксперта Джеймса Хендерсона сотрудника Оксфордского института энергетических исследований, «поставка в США российского газа с Ямала не станет тенденцией и является просто иллюстрацией растущей глобализации газового рынка», цитирует «Коммерсантъ».

Предположительно, высокие цены на топливо на северо-востоке США сохранятся на неопределенный срок, так как по прогнозам холода пока не думают отступать, а газовые хранилища региона стремительно пустеют.

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