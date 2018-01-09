Путин отменил в России «жильё экономкласса»

Глава российского государства Владимир Путин подписал закон, отменяющий термин «жильё экономического класса».

Согласно документу, опубликованному на сайте Кремля, понятие «жильё экономического класса» меняется на понятие «стандартное жильё», передаёт РБК.

При этом закон не регламентирует точное определение минимального и максимального размеров «стандартного жилья». Это должны будут решить в Минстрое РФ

Пока же ведомство не определилось с новыми критериями, в России для обозначенной категории будут действовать требования, подобные тем, что предъявляли для «экономического жилья».

Напомним, «жильё экономического класса» в России стало нарицательным после того, как заместитель главы председателя правительства Игорь Шувалов высмеял покупателей маленьких квартир площадью 20 квадратных метров.

«Кажется смешным, но люди приобретают такое жилье, и оно очень популярно, и на рынке есть ниша такого жилья, - заявил чиновник в ходе своего визита в Татарстан, где он принимал один из домов с «маленькими квартирами».

В свою очередь Владимир Путин неоднократно заявлял, что в России пора строить для людей не «безликие коробки», а комфортное жильё.

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