Специалисты рассказали, как безболезненно вернуться к работе после длительных выходных

Вернуться к привычному рабочему ритму после долгих праздников иногда оказывается очень сложно – как физически, так и психологически.

Многие россияне, которые в праздники отказались от активного образа жизни и все десять дней безвылазно провели дома, начинают страдать от постновогодней депрессии, которая обычно вызвана сразу целым набором причин.

«Прежде всего, речь идёт о переедании, большом количестве алкоголя и малоподвижном образе жизни», – рассказала телеканалу «360» психолог Ольга Твардовская.

По её мнению, всё это усугубляется растраченным бюджетом и необходимость снова вливаться в рабочий ритм жизни.

«Есть несколько уловок, которые помогут избежать этого состояния, – поделилась своим мнением психолог. – Например, сделать праздничные дни немножко буднями – то есть соблюдать некий ритуал, который символизирует рабочие дни: делать зарядку утром или вставать в то же самое время. Если же вы этого не делали, и депрессия всё же пришла, то надо уже сейчас после работы найти время и отправиться на прогулку. Там же можно подумать о чем-то важном, отвлечься от тяжёлых мыслей».

В свою очередь психолог Елена Новосёлова, считает, что по-настоящему депрессия может накрыть только тех людей, которые пережили какую-то личную драму накануне или во время Нового года.

«Праздники — это критичный для пар, для любовных отношений период. Потому что если семья на грани развода, то возникает вопрос, с кем встречать Новый год», - отметила Новосёлова.

Поэтому самый лучший способ войти в привычный ритм жизни, уверена психолог, это вернуться на работу.

«Первая же неделя расправится с леностью и расслабленностью затяжных праздников. Легче всего будет тем, кого после праздников ждёт новый проект или новые задачи — голова в этом случае включится максимально быстро, а за ней подтянется и весь организм. Я думаю, что первая неделя после праздников уже заставляет нас жить в своём привычном ритме. Наш организм всё прекрасно помнит — как это было, как работали, какие были нагрузки. Всё запоминается практически на клеточном уровне», – резюмировала Новосёлова.

Между тем, врач-диетолог специалист по снижению веса Андрей Князьков убеждён, что большинство наших соотечественников чувствуют себя крайне плохо после вредной пищи и алкоголя.

По его мнению, особенно от этого страдают женщины, для многих из которых каждый набранный килограмм превращается в маленькую трагедию.

«Есть даже такой термин — пищевой запой. Часто это сопровождается и алкогольным запоем. Тело от этого всего устает. Также такие длительные каникулы могут психологически выбивать из колеи. Так что здесь должны быть комплексные советы — и в плане диетологии, и в плане психологии», – считает эксперт.

При этом специалист посоветовал сразу после праздников очистить холодильник от всей вредной еды: выкинуть недоеденные салаты, несвежую курицу, жирные блюда и заполнить холодильник «правильными продуктами».

Князьков также порекомендовал ввести в ежедневный рацион как можно больше овощей и фруктов — они благотворно влияют на кишечник и выводят из организма шлаки.

В качестве небольшого детокса диетолог предложил «монодни», когда в течение дня употребляешь только один продукт. Лучше всего для этого подходят крупы: гречка, овсянка, перловка — они также прекрасно справляются с выведением накопившихся шлаков. И, конечно, необходимо пить много воды.

«1,5–2 литра чистой питьевой воды в сутки будет выводить все эти токсины из организма. Также нужно полностью отказаться от алкоголя. А в качестве тонизирующего средства можно использовать настойку имбиря с медом или просто чай», – подчеркнул Андрей Князьков.