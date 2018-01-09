Спортсмены Северной и Южной Корей могут вместе пройти на открытии Олимпиады

Северная Корея будет представлена на Олимпийских играх в южнокорейском Пхёнчхане большой делегацией спортсменов сообщает BBC.

Также власти КНДР направят в Южную Корею чиновников и группу поддержки. Данное заявление было сделано в ходе первых за последние два года переговоров на правительственном уровне между двумя Кореями, которые проходят в приграничном городе Пхунмунджоме.

«Северная сторона предложила отправить на Игры высокопоставленную делегацию в составе представителей Национального олимпийского комитета, атлетов, болельщиков, работников культуры, обозревателей, команды тхэквандо и журналистов», - цитирует BBC заместителя главы министерства объединения Южной Кореи Чун Хэ Сун.

Сеул сделал еще один шаг на встречу своему соседу и предложил совместный проход спортсменов из Северной и Южной Корей на церемонии открытия Олимпийских Игр. Ответ от Пхеньяна пока не поступил.

Южнокорейская сторона также заверила, что атлеты из Северной Кореи получат все необходимые разрешения для пересечения границы и участия в Играх, которые пройдут в феврале 2018 года.

Новости Северной Кореи: Долетели. Вашингтон оказался в прицеле северокорейских ракет