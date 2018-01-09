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Москва, 09.01.2018

Стало известно, где разместится предвыборный штаб Путина

«Expert Online» 2018

Избирательный штаб действующего главы государства Владимира Путина разместится в Гостином дворе (Красная площадь, 5) Москвы.

Помещения для штаба уже подготовлены, их начали занимать сотрудники. О начале работы штаба Путина объявят в ближайшие дни, передаёт РБК.

Информацию о скором открытии штаба уже подтвердил и глава президентской пресс-службы Дмитрий Песков. При этом, по его словам, так как он не является пресс-секретарем Путина как кандидата в президенты, то не имеет права комментировать его избирательную кампанию.

В свою очередь сайт телеканала «Дождь» со ссылкой на свои источники близкие к Кремлю утверждает, что Владимир Путин в среду лично примет участие в открытии своего избирательного штаба.

По словам собеседников телеканала, российский лидер прибудет туда во второй половине дня. Он планирует посетить штаб после намеченного на этот же день визита в Тверскую область, где глава государства планирует пообщаться с рабочими Тверского вагоностроительного завода. 

Ранее сообщалось, что основными целевыми группами на начальном этапе избирательной кампании действующего президента РФ Владимира Путина, будут рабочие, молодёжь и пенсионеры.

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