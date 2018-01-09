С новым газом

В Европе надеются при помощи месторождений газа, недавно открытых в восточной части Средиземного моря, поколебать доминирование российского «Газпрома» на континенте. Однако, кроме высокой себестоимости, помешать замыслам Брюсселя может и геополитика.

Миражи миллиардов

Израиль, Кипр и Египет при помощи новых месторождений газа надеются превратиться из импортирующих голубое топливо стран в его крупных экспортеров. В крупном египетском месторождении Зор (Zohr) первые кубометры газа добыли в декабре прошлого года. Проектом, оцениваемым в 12 млрд долларов, занимается итальянский энергетический гигант Eni. Его генеральный директор Клаудио Дескальзи считает, что Зор «полностью изменит энергетический ландшафт Египта, позволит ему стать самодостаточным в сфере энергетики и превратиться в будущем из импортера газа в его экспортера».

Такие же надежды, пишут Financial Times, возлагают на свои газовые месторождения в Средиземном море Израиль и Кипр. Ливанские геологи под впечатлением находок соседей сейчас сами энергично ищут газ в территориальных водах страны.

Однако вместе с надеждами на миллиарды газовых долларов эксперты призывают не забывать и о потенциальных опасностях возрождения старых конфликтов и появления новых распрей в этом очень неспокойном регионе.

«Эксплуатация газовых месторождений может драматически изменить политический и экономический климат в восточной части Средиземноморья, — говорит Эммануель Карагианнис, специалист по энергетической безопасности в Королевском колледже Лондона. —Он обладает потенциалом обострения многолетних пограничных споров и спровоцировать новые проблемы».

Но даже если удастся решить геополитические проблемы, считает эксперт, остаются еще более глубокие экономические противоречия и разногласия. Не стоит забывать, что на мировых рынках сейчас переизбыток дешевого газа из России, США и других стран. Зор в экономическом отношении оправдан, потому что в Египте огромный внутренний спрос на топливо. Что же касается Израиля и Кипра, то им для того, чтобы окупить большие затраты, придется продавать голубое топливо за границу. Восточно-средиземноморский газ ввиду большой глубины залегания и высокой себестоимости может оказаться неконкурентоспособным.

«Средиземноморский поток»

Однако эти соображения не останавливают газовиков. Итальянцы уже добывают газ в Зоре, а французские специалисты из Total в том же декабре начали исследовать западную часть открытого в 2011 году кипрского месторождения Афродита. В 2017 году наконец начались работы и на израильском месторождении Левиафан. Этот проект стоимостью 3,75 млрд долларов ведет американская компания Noble Energy. В 2018 году греческая энергетическая компания Energean планирует начать добычу на расположенных недалеко от Левиафана греческих месторождениях Кариш и Танин.

Однако найти и извлечь газ — полдела. Необходимо проложить маршруты для доставки добытого сырья на международные рынки и продать его. Политики поддерживают проект прокладки газопровода из Израиля в Италию через Кипр и Грецию стоимостью 6 млрд долларов. Четыре государства подписали в декабре 2017 года соглашение о совместном строительстве газопровода, который должен вступить в строй к 2025 году.

Однако при длине в 2 тыс. км и глубине залегания около 3 тыс. м он станет самым трудным подводным газопроводом. Многие специалисты даже сомневаются в целесообразности и технической возможности осуществления проекта. Значительно дешевле стоил бы газопровод через Турцию, но разногласия между арабами и израильтянами делает невозможным его прокладку через территориальные виды Ливана и Сирии даже в том случае, если Тель-Авиву и Анкаре удастся решить собственные противоречия.

Удачливый Зор, несчастная Афродита и припозднившийся Левиафан

Не лишен геополитических проблем и альтернативный маршрут через Кипр ввиду его сложных отношений с Турцией. Анкара поддерживает турок киприотов, а очередной раунд переговоров по воссоединению двух частей Кипра провалился в прошлом году. Строительство газопровода, прогнозируют большинство политологов, обострит ситуацию на острове. Анкара, к примеру, назвала разведочные работы нарушением прав турок киприотов.

Турки, кстати, и сами не прочь принять участие в дележе газового пирога и с этой целью послали к северному побережью острова свое научно-исследовательское судно. Опасения политических рисков при неурегулированном вопросе с Турцией представляются вполне обоснованными. Не удивительно, что за шесть лет газовики так и не приступили к добыче газа на месторождении Афродита.

Египту в этом отношении повезло. Каиру удалось без особых проблем найти инвесторов, потому что газ Зора в первую очередь нужен для удовлетворения потребностей огромного внутреннего рынка. Поэтому первый газ в Зоре был добыт менее чем через три года после открытия месторождения. Для сравнения: на израильском Левиафане добыча началась лишь через семь лет.

Нет особых проблем и с доставкой египетского газа на международные рынки. Его можно отправлять в Европу и через Суэцкий канал в Азию в сжиженном виде через два газовых терминала. В последние годы эти терминалы в основном простаивали, т.к. Египет из-за сокращения внутреннего спроса предпочитал покупать газ. Однако газ из Зора, а также из месторождения в дельте Нила, которое разрабатывает BP, могут дать излишки голубого топлива для экспорта уже в двадцатые годы. Кстати, Израиль и Кипр тоже могут поставлять свой газ на египетские терминалы, причем, газопроводы для этих поставок будут значительно короче, чем планируемые в Италию и Турцию.

В специальном исследовании Европарламента по газовому вопросу в прошлом году говорится: «Ключ к «газовому» будущему восточного Средиземноморья находится в Египте». FT приводит слова министра нефти и минеральных ресурсов Египта Тарека аль-Муллы, что Египет хочет работать с соседями над созданием нового энергетического хаба.

«Мы готовы принимать этот газ,- сказал египетский министр,- сжижать его и продавать на международных рынках».

Однако, кроме выгод, у «газового» сотрудничества есть и немало как геополитических, так и экономических проблем. По крайней мере, время для подготовки к возможному появлению на европейских рынках газа конкурентов у «Газпрома» есть. Главное преимущество российского газа – низкая цена - ни для кого не секрет. Что-либо противопоставить ей средиземноморскому газу будет непросто.