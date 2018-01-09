Трамп разрушитель: к чему приведет американское обострение с Ираном

Уже через несколько дней Дональд Трамп может разорвать ядерную сделку с Ираном. И нанести тем самым еще один удар как по американским интересам, так и по мировой системе безопасности. Точнее по тому, что от этой системы осталось.

Торопиться не надо было

Ни для кого из международников не секрет, что важнейшим внешнеполитическим достижением администрации Барака Обамы стало заключение ядерной сделки с Тегераном (официально именуемой «Совместным всеобъемлющим планом действий», заключенным между Ираном, Россией, США, Китаем, Францией, Великобританией и Германией). Эта сделка позволила не просто лишить Иран возможности создавать ядерное оружие, и даже не просто избежать американо-иранской войны. Как справедливо заметил замминистра иностранных дел Исламской республики Иран Аббас Аракчи в ходе второй Тегеранской конференции по безопасности 8 января, «эта сделка – большое достижение режима нераспространения».

Действительно, впервые за долгое время удалось дипломатическим путем решить вопрос с государством, стремящимся обладать ядерным оружием. И сделка создавала прецедент. Рамочный концепт, по которому в перспективе можно было решать северокорейскую и другие ядерные проблемы.

Однако Трамп такими широкими категориями не мыслил. Еще в 2016 году, будучи лишь кандидатом в президенты, он называл сделку «худшей из возможных», и обещал в случае победы ее отменить. И сейчас он намерен сдержать свое слово. «Президент пообещал, что он либо исправит соглашение, либо отменит его», — пояснил по этому поводу госсекретарь США Рекс Тиллерсон. Сейчас Белый дом обсуждает с Конгрессом варианты «исправления». И итоговый вариант будет презентован в течение нескольких дней.

Паровозик тормозит

Если разбирать суть претензий Трампа, их можно оценить, как в одном российском фильме: «Ты слишком много кушать. В смысле, зажрался». Так, американский президент недоволен тем, что сделка вводит лишь временные ограничения на иранскую ядерную программу и принципиально сохраняет за Тегераном право на мирный атом. Однако этим правом обладает любое государство — подписант Договора о нераспространении ядерного оружия (ДНЯО). Лишение страны этого права на основе одних лишь подозрений нанесет серьезнейший удар по режиму нераспространения.

Второй претензией Трампа было то, что ядерная сделка с Ираном касалась лишь ядерной программы и никак не ограничивала ни экспансию ИРИ в регионе, ни другие ее оружейные программы (например, ракетную). Однако любой опытный переговорщик скажет, что оперативное решение сложных проблем требует концентрации именно на этих проблемах и откладывания в сторону всех второстепенных вопросов. Так рассуждали и в Иране с его собственными претензиями к США. «В ходе переговоров мы специально решили сосредоточиться только на иранской ядерной программе. И не привязывать ее ни к иранской ракетной программе, ни к региональным вопросам, ни к терроризму, ни к американским преступлениям против Ирана. Мы все убрали в сторону, понимая, что если этого не сделать, то переговоры шли бы бесконечно», — говорит Аббас Аракчи.

Более того, некоторые эксперты предполагали, что принципиальный прорыв в ядерном вопросе может «паровозиком» потащить за собой «восточный экспресс» нормализации отношений между Ираном и Западом по другим направлениям. Конечно, не сразу (хотя бы потому, что такой нормализации не хотели слишком влиятельные круги в иранском обществе), но в обозримой перспективе.

Однако американский президент (которому очень нужен внешний враг в лице исламской страны, консолидирующий истеблишмент, но не слишком опасный) не слушал ни экспертов, ни представителей демократической партии, ни даже собственных министров. В частности, главу Пентагона Джеймса Мэттиса, который говорил, что если и разрывать сделку, то только после того, как Иран ее нарушит. Что ж делать, если бессовестные иранцы никак не хотели сделку нарушать? Выполнение Ираном сделки было 10 раз подтверждено отчетами МАГАТЭ – единственной организацией, которая имеет право оценивать это выполнение. Поэтому заявления представителей Белого дома о «нарушениях» Тегерана не имеют никакого смысла.

Широкий восточный фронт

В этой ситуации Трамп и его команда пытаются подорвать сделку через иные обвинения. В экспансии на Ближнем Востоке, агрессивной политике, и (новый писк моды после прошедших в стране протестов) жестоком подавлении демократических масс. И под этим соусом в течение нескольких дней администрация США может принять решение о возобновлении санкций против Ирана.

К сожалению для Трампа, это решение (если оно, конечно, будет принято) ни разу не усилит позиции США в противостоянии с Ираном. А скорее лишь ослабит их.

В отличие от американцев, иранцы имеют все основания говорить о том, что администрация Трампа и до нынешнего решения не соблюдала условия сделки. Во-первых, потому, что не сняла санкции. Во-вторых, потому, что, по словам иранских чиновников, сама по себе безосновательная критика сделки ее нарушает, поскольку создает вокруг нее «неконструктивную атмосферу». Что, в свою очередь, нервирует западные банки и компании, опасающиеся в таких условиях сотрудничать с иранцами (как известно, американские санкции экстерриториальны, и США наказывают юридические лица третьих стран санкциями за несоблюдение собственного законодательства).

Сейчас же, выходя из сделки по надуманному предлогу, Трамп дает иранцам возможности для маневра. И речь не только о том, что Тегеран получает легальное право возобновить свою ядерную программу без каких-то ограничений в плане уровня обогащения, количества центрифуг или объемов хранения обогащенного топлива. А о том, что иранцы могут претендовать на бонусы от европейцев.

Дело в том, что ядерная сделка – не двустороннее соглашение между Тегераном и Вашингтоном, а многосторонний документ, который подписывали в том числе Англия, Франция и Германия. Он отнюдь не утрачивает силу автоматически, с выходом из соглашения Соединенных Штатов. Участники сделки должны создать согласительную комиссию и в течение месяца пытаться договориться. По словам иранских дипломатов, судьба документа будет зависеть от реакции европейцев. «Если они смогут убедить Иран в том, что сделка будет сохранена без США, что они смогут защитить собственные компании от санкций за работу в Иране, то мы в ней можем остаться. Однако, честно говоря, я сомневаюсь в том, что нас можно будет в этом убедить», — говорит Аббас Аракчи. В кулуарах же иранские дипломаты еще больше нагнетают саспенс, говоря о том, что далеко не все в стране вообще готовы на компромисс с европейцами. «Такова позиция правительства. Но, как известно, не все в Иране решает правительство», - заявил в кулуарах конференции высокопоставленный иранский дипломат.

Если Европе не удастся убедить Трампа оставить сделку в покое, то ЕС будет поставлен перед выбором. Он может либо еще раз пойти в фарватере американской политики, не учитывающей интересы европейских стран и противоречащей им. Либо, наконец, решиться на открытый бунт, отказав американцам в праве экстерриториальности их санкций и предприняв меры по защите европейских компаний (вплоть до угрозы введения контрсанкций).

Москве, конечно, хотелось бы, чтобы Европа наконец-то исполнила обещание Меркель «идти своим путем» и выбрала второй вариант. Причем желание Кремля объясняется не только стремлением сохранить иранскую ядерную сделку, сколько желанием, чтобы и других вопросах, например в украинском, ЕС тоже шел своим путем. Действуя на иранском направлении, Трамп может, таким образом, ослабить и эффект стратегического разворота НАТО в Европе против России.

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