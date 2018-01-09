ЦБ приготовил банкам что-то новенькое

Банк России подготовил ряд изменений для банковского сектора страны. Наиболее заметное из них — формальное разделение банков на два уровня, со значительным усилением регулирования для системообразующей части сектора. Аналитики отмечают переход к «кастовой банковской системе» и говорят, что в этом году лицензии могут лишиться более полусотни банков, а в дальнейшем и всего их останется хорошо, если больше 100

Надбавка за системность

С начала 2018 года Банк России переходит к пропорциональному регулированию банковской системы, говорится в сообщении регулятора. В течение ровно одного года банки должны будут принять решение: увеличить капитал до 1 млрд рублей и работать по универсальной лицензии, либо перейти на базовую лицензию (минимальный размер капитала — 300 млн рублей). Банки с базовой лицензией получат существенные регуляторные послабления.

Что касается системно значимых банков, на которые приходится свыше 60% активов российского банковского сектора, то им 2018 год принесет несколько важных новаций, отмечают в ЦБ. Для них вводится второй из двух нормативов ликвидности, предусмотренных «Базелем III» — норматив структурной ликвидности, или чистого стабильного фондирования, NSFR, которое должно быть всегда не менее 100% его необходимого объема.

Кроме того, для данной группы банков с 1 января с 80 до 90% повышается минимальный норматив краткосрочной ликвидности (LCR). Он рассчитывается как отношение высоколиквидных активов банков к чистым оттокам денежных средств в течение 30 дней. Изменения затронули также стандарты МСФО и норматив достаточности капитала, который повышается для всех банков, а для 11 системно значимых — в особенности. Наконец, Агентство по страхованию вкладов увеличит базовую ставку взносов в свой фонд с 0,12 до 0,15% расчетной базы (среднего остатка вкладов за квартал).

Кастовая система

В целом никаких шоковых заявлений со стороны регулятора не последовало, однако стоит признать, говорит аналитик «Алор Брокер» Алексей Антонов, что заявленный положительный заряд для банковской системы несколько омрачается процессом обособления системообразующих организаций и укрупнения бизнеса.

При этом о негативных последствиях роста кредитных организаций за счет процессов слияния и поглощения мы можем судить на примере, как минимум «Открытия», Бинбанка и отчасти Промсвязьбанка, говорит он, а также за счет дальнейшего сокращения числа лицензий. Так, по итогам прошлого 2017 года ЦБ принял решение об отзыве лицензии у 47 банков. Для сравнения: в 2016 году таких кредитных организаций было 97, в 2015 — 93, в 2014 — 86. Казалось бы, указывает аналитик, можно говорить о двукратном снижении активности регулятора, но у него есть объективные причины: в прошлом году ЦБ пришлось решать сразу несколько тяжелейших задач, таких как кризис в банковской системе Татарстана, а также создание Фонда консолидации банковского сектора, за счет средств которого сейчас проходят через процедуру санации два из десяти крупнейших банков России.

Мнение Алексея Антонова расходится с впечатлениями тех наблюдателей, которые сочли второе полугодие 17-го года своего рода «банкопадом». Он полагает, что вышеназванные задачи отвлекли ЦБ от процесса сокращения числа кредитных организаций, который теперь может возобновиться и усилиться, так что к концу года еще как минимум 60-70 банков потеряют право на осуществление деятельности. Интересно, говорит аналитик, что условно кастовый принцип, переход к которому мы будем наблюдать в этом году, дает нам в общем достаточно полную картину того, какой может стать банковская система в перспективе 5 лет.

«Я бы хотел обратить внимание, что на сегодняшний день возможность получения универсальной лицензии есть менее чем у 100 из 576 действующих кредитных организаций, остальные будут работать по базовой лицензии. Надо полагать, что и в этом году все основные усилия и внимание ЦБ будут сосредоточены на банках-универсалах и системообразующих, поскольку их стабильность по факту обеспечивает стабильность сектора, в то время как банки с базовой лицензией по факту могут остаться предоставленными самим себе, а их численность будет сокращаться в связи с ростом требований», —считает Алексей Антонов.

Число банков может провалиться ниже 100

В дальнейшем же, уверен генеральный директор компании «Мани Фанни» Александр Шустов, ситуация в секторе, возможно, дополнительно приблизится к тому образцу, каким его хотело бы видеть правительство и регулятор: к доминированию на рынке банковских услуг наиболее крупных банков, являющихся в основном государственными. Это будут 11 наиболее крупных банков, плюс примерно 50-100 из примерно 300, чей капитал на сегодняшний день немного не дотягивает до 1 млрд рублей.

Собственникам последних банков нужно будет решить, хотят ли они привлечь собственные средства для финансирования капитала банка в виде субординированных кредитов, или оставить все, как есть, не претендуя на универсальную лицензию. В последнем подходе заключен некий здравый смысл: коммерческим банкам даже с универсальной лицензией будет очень трудно конкурировать с крупными госбанками, использующими в работе масштабный административный ресурс. Госбанки уже взяли себе существенную долю рынка, «схантили» часть персонала разоренных коммерческих банков, их офисные сети, клиентские базы.

Это, считает Александр Шустов, плохо и для рынка банковских услуг, и, как следствие, для клиентов, потому что качество услуг будет неизбежно падать, а стоимость — расти. Для потенциального клиента, физлица или юрлица, тактика выбора банка звучит, по его мнению, так: нужно выбирать как можно более крупный частный банк, о котором можно услышать хорошие отзывы от коллег и который поддерживает высокое качество услуги интернет-банкинга.

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