В Чечне на главу регионального центра «Мемориал» завели дело о хранении наркотиков

Против Оюба Титиева – руководителя чеченского отделения правозащитного центра «Мемориал» – возбудили уголовное дело по статье 228 УК РФ («Незаконное хранение, приобретение и изготовление наркотиков»).

В его машине был найден пакет с 180 граммами вещества «со специфическим запахом марихуаны», передаёт пресс-служба ГУ МВД по Чечне.

В настоящее время изъятое вещество направлено на исследование в Экспертно-криминалистический центр МВД по Чеченской Республике. При этом сам Титиев также направлен на медицинское освидетельствование.

В свою очередь директор Центра анализа и предотвращения конфликтов Екатерина Сокирянская утверждает, что наркотики главе регионального «Мемориала» подбросили.

Между тем, родственники правозащитника рассказали, что Титиев рано утром 9 января поехал к другу, с которым планировал встретиться в 09:00 мск в селе Майртуп Курчалоевского район, а затем собирался направиться в Грозный. Однако, как сообщил друг, Титиев в назначенное время не приехал.

По его словам, недалеко от места несостоявшейся встречи он увидел пять-шесть человек в форме сотрудников ДПС, машину специального назначения и автомобиль Титиева, передаёт сайт телеканала «Дождь».

В связи с задержанием Титиева руководство «Мемориала» уже обратилось к уполномоченному по правам человека России Татьяне Москальковой и председателю СПЧ при президенте РФ Михаилу Федотову.