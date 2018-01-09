В Кремле назвали целевую аудиторию для старта кампании Путина

Основными целевыми группами на начальном этапе избирательной кампании действующего президента РФ Владимира Путина, будут рабочие, молодёжь и пенсионеры.

Это следует из плана его поездок, о котором рассказали телеканалу «Дождь» собеседники, близкие к Кремлю.

Ожидается, что уже в середине этой недели российский лидер отправится в Тверь на местный вагоностроительный завод, где у него запланировано общение с рабочими этого предприятия.

Сру после этого Путин встретится в Кремле со школьниками — авторами лучших сочинений на тему «Россия, устремленная в будущее».

На следующую неделю запланировано участие главы государства в мероприятиях, посвященных 75-летию прорыва блокады Ленинграда. Там Путин будет говорить с ветеранами.

При этом отмечается, что основными темами в ходе поездок и встреч станут социальные обещания, а также история и будущее России. ​По словам политолога Виталия Иванова, эти темы будут приоритетными на протяжении всей избирательной кампании Владимира Путина.

«Путин обращается к тем социальным группам, которые, во-первых, социологически значительны, во-вторых, политически активны, то есть массово голосуют», — резюмировал эксперт, добавив, что молодежь неактивна, но, вовлекая её в политику, президент демонстрирует работу на перспективу.

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