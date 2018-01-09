В Минтруде пояснили, почему некоторым россиянам начали отказывать в пенсии

В России гражданам пенсионного возраста начали отказывать в назначении страховых пенсий.

Происходит это из-за нехватка трудового стажа и пенсионных баллов. Таким людям назначается социальная пенсия, размер которой «дотягивают» до прожиточного минимума с помощью доплат, передаёт сайт «Российской газеты» со ссылкой на министра труда и социальной защиты (Минтруда РФ) Максима Топилина

Напомним, начиная с 2015 года страховая пенсия по старости назначается при соблюдении трех необходимых условий. Первое - возраст 60 лет для мужчин и 55 лет для женщин; второе – наличие необходимого трудового стажа; третье – достаточная величина индивидуального пенсионного коэффициента (балла).

При этом, если раньше, чтобы уйти на заслуженный отдых, достаточно было иметь всего пять лет трудового стажа, то с 2015 года продолжительность официального стажа ежегодно увеличивается на один год. Так, в 2017 году человек должен был отработать как минимум восемь лет. К 2024 году этот срок увеличится до 15 лет.

Кроме того, чтобы в дальнейшем не было проблем, будущие пенсионеры уже сейчас должны получать «белую» зарплату, так как страховые взносы на обязательное пенсионное страхование начисляются лишь с официальной оплаты труда. Поэтому чем выше «белая» зарплата, тем выше пенсионный балл.

Напомним, в 2017 году для получения страховой пенсии требовалось «накопить» 11 баллов. К 2024 году минимальная планка составит уже 30 баллов.

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