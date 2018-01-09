Приобрести месячную подписку всего за 290 рублей
Подписка
Москва, 09.01.2018

В США разбился спутник Zuma, запущенный SpaceX

«Expert Online» 2018

Секретный правительственный спутник Zuma, запущенный в ночь на 8 января ракетой Falcon 9 компании Илона Маска SpaceX, возможно, упал в океан, не выйдя на расчетную орбиту, сообщает Reuters.

После старта многоразовая первая ступень ракеты-носителя вернулась на посадочную площадку, но связь со спутником была потеряна.

По  данным источника в космических кругах Вашингтона, аппарат не смог отделиться от второй ступени ракеты-носителя Falcon 9, в случае установления версии аварии официальным расследованием, вариант с падением в океан подтвердится.

В SpaceX при этом отказываются от комментариев, сообщая, что ракета «нормально выполняет свои задачи».

Напомним, ракета Falcon 9 компании SpaceX с секретным спутником Zuma стартовала с мыса Канаверал. О задачах спутника не сообщалось. 

Новости о запуске ракеты Falcon 9: Тяжелая ракета никак не взлетит

Распечатать
    Реклама

    Solid Edge завоевывает внимание на рынке

    Новые инструменты Solid Edge ST10 выводят конструирование, численное моделирование и технологическую подготовку производства на новый уровень.
    Реклама

    TOP

    1. Глобальное падение доллара приведет к пересмотру политики мировых центробанков
      Глобальное падение доллара приведет к пересмотру политики мировых центробанков
    2. Курс доллара спустили с небес на землю
      Курс доллара спустили с небес на землю
    3. Латвия влезла в долги из-за ответных мер со стороны России
      Латвия влезла в долги из-за ответных мер со стороны России