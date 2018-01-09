Секретный правительственный спутник Zuma, запущенный в ночь на 8 января ракетой Falcon 9 компании Илона Маска SpaceX, возможно, упал в океан, не выйдя на расчетную орбиту, сообщает Reuters.

После старта многоразовая первая ступень ракеты-носителя вернулась на посадочную площадку, но связь со спутником была потеряна.

По данным источника в космических кругах Вашингтона, аппарат не смог отделиться от второй ступени ракеты-носителя Falcon 9, в случае установления версии аварии официальным расследованием, вариант с падением в океан подтвердится.

В SpaceX при этом отказываются от комментариев, сообщая, что ракета «нормально выполняет свои задачи».

Напомним, ракета Falcon 9 компании SpaceX с секретным спутником Zuma стартовала с мыса Канаверал. О задачах спутника не сообщалось.

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