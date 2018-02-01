Америка вернула свою роль в мировой нефти

Добыча нефти в Америке вернулась к рекордным высотам – 10 млн баррелей в сутки, как 47 лет назад. Благодаря выросшим в последние месяцы ценам на черное золото сейчас впору говорить о возврате сланцевой революции.

Управление по энергетической информации (EIA) сообщило в среду, что в ноябре 2017 года американские нефтяники вышли на уровень добычи нефти в 10,04 млн барр./сутки. Это совсем немного уступает рекордному во всей истории нефтяной промышленности США уровню добычи, зафиксированному в ноябре 1970 года. Скачок впечатляет: напомним, в 2008 году в Америке добывалось около 5 млн барр./сутки. Благодаря сланцевой нефти, которая играет основную роль в росте добычи, США, которые еще совсем недавно были крупнейшим импортером нефти, имеют все шансы обойти Саудовскую Аравию и Россию и стать главным производителем черного золота в мире.

Естественно, возврат уже забытой роли Америки в мировом нефтепроме, случившийся благодаря возврату совсем недавней сланцевой революции, не может не повлиять на ситуацию на нефтяных рынках, но еще больше он влияет на экономику самих США. Президент Трамп отметил годовщину своего пребывания в Белом доме неоднократными напоминаниями об успехах в этой области. Так вот, главным локомотивом американской экономики в прошлом году была нефтянка. Она создала десятки тысяч новых рабочих мест, укрепила энергетическую безопасность Соединенных Штатов и дала Вашингтону новые возможности вводить санкции для усиления своего влияния на планете.

«Десятилетия единственным вопросом было то, как быстро будет расти американский импорт нефти,- говорит вице-председатель IHS Markit Дэниель Йергин.- Сначала нефтяные рынки загнали в бутылку, затем ее основательно встряхнули. В результате ситуация существенно изменилась».

США продолжают покупать нефть у других стран, но импорт нефти резко сократился. В октябре прошлого года он опустился до 2,5 млн барр./сутки с 12,9 млн в 2006 году. Америка начала торговать нефтью. В январе-сентябре 2017 года США экспортировали около 50 млн баррелей нефти в Китай, 20 млн баррелей в Великобританию и 7 млн баррелей в Индию.

После длительного снижения добычи в 80-е годы прошлого века она начала расти в 2009 году. Независимые компании типа EOG Resources начали применять горизонтальное бурение и гидравлический разрыв пласта – фрекинг. Затем американские нефтяники вместе с коллегами из других стран оказались в фактическом нокдауне после обвала цен на нефть в 2014 году. Десятки компаний обанкротились. Однако банки и инвесторы (не безучастия правительства) поддержали нефтянку и при помощи займов помогли остаться на плаву множеству маленьких и средних компаний, которые и были главными участниками сланцевой революции.

Обвал цен заставил нефтяников значительно повысить эффективность добычи и улучшить технологии. В результате резко выросла производительность. Так, если в Пермианском бассейне, что в Техасе и Нью Мексико, четыре года назад работающая скважина в среднем давала 196 барр./сутки, то сейчас, по данным EIA, этот показатель вырос в три с лишним раза до 628 барр./сутки. Резко снизилась, до 77% от прежней, и численность работников по сравнению с пиковой, которая была зафиксирована в сентябре 2014 года.

В отличие от традиционных проектов в нефтяной отрасли, которые могут затягиваться на годы, бурение скважин для добычи сланцевой нефти обычно занимает пару недель и стоит несколько миллионов долларов, то есть скорость реагирования на волатильность рынка значительно выросла. Как только цены на нефть начали в прошлом году расти, сланцевики очень быстро возобновили работу бурильных установок. Специалисты считают, что добыча нефти в Америки продолжит расти.

9 января EIA обнародовало прогноз, согласно которому в 2019 году она должна вырасти до 10,9 млн барр./сутки. Достаточно сказать, что ExxonMobil объявил на этой неделе о планах по увеличению добычи сланцевой нефти в Пермианском бассейне, который дал почти треть (30%) роста добычи компании в последние годы и доведении ее до полумиллиона баррелей в сутки.

Резкий рост добычи сланцевой нефти в Америке больно бьет по финансам других нефтедобывающих стран.

«Сланец ограничил возможности ОПЕК манипулировать ценами на нефть, - считает Джейсон Бордофф, директор Центра глобальной энергетической политики при Колумбийском университете. - Члены ОПЕК должны привыкать к этой новой враждебной динамике».

«Мы начинаем видеть постепенное изменение настроений на нефтяных рынках после того, как произошло реальное увеличение добычи,- объясняет Джозеф Бозоян, старший менеджер бостонской компании Manulife Asset Management LLC. - Рекордные цифры американской добычи начинают замедлять рост цен».

Часть аналитиков считает, что сланец ограничит рост цен на черное золото, но сланцевая промышленность еще очень молода и для того, чтобы разобраться со всеми последствиями ее появления и развития, потребуется некоторое время.

ОПЕК+: шейхи такого не ожидали