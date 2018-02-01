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Москва, 01.02.2018

Американский фондовый рынок открылся падением

«Expert Online» 2018

Фондовый рынок США открылся падением. Согласно данных торгов, индекс Dow Jones опустился на 0,29% и составил 26 073,49 пункта.

Индекс S&P 500 упал на 0,19%, до 2818,44 пункта. А индекс электронной биржи NASDAQ уменьшился на 0,36%, составив 7384,65 пункта.

Ранее сообщалось, что фондовые индикаторы США завершили вчерашние торги в плюсе, несмотря на то, что в течение всего дня картина менялась. Причина – Федеральная резервная система США не ослабила ожидания повышения ставок в марте.

Фондовый рынок США является самой крупной экономической средой, где обращаются всевозможные американские и международные ценные бумаги и финансовые инструменты. Его ежегодный оборот достигает 40% всех торговых операций, осуществляемых в мире.

Фондовый рынок США представлен совокупностью биржевых площадок, внебиржевых платформ, а также множеством акций и других ценных бумаг, обращающихся в данных местах.

Все идет к войне

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