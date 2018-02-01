Банкиры слегка запаниковали

Банки кредитуют друг друга неохотно

У ряда крупных российских банков возникли проблемы с рублевой ликвидностью, заявили в Райффайзенбанке. Они связаны с налоговыми отчислениями компаний в бюджет, общая сумма которых достигла 1,02 трлн рублей. Но это не единственная причина проблем с финансированием. Как пишет Finanz.ru со ссылкой на директора Банковского института ВШЭ Василия Солодкова, кредитовать коллег банки не хотят, потому что «никто не знает, у кого отберут лицензию завтра».

Аналитики говорят о сильном сокращении межбанковского кредитования. Даже в ЦБ банки опасаются относить деньги надолго, отмечает аналитик Райффайзенбанка Денис Порывай: в основном спросом пользуются краткосрочные недельные депозиты. Аукцион купонных облигаций, в ходе которого средства можно было разместить до апреля, привлек на этой неделе лишь 21 млрд рублей. Это, вообще говоря, непонятные события. Приводимые на Finanz.ru со слов аналитиков ссылки на высокую волатильность в банковской системе и неопределенность по поводу устойчивости оставшихся банков мало что объясняют, так за устойчивость самого ЦБ опасаться, все-таки, не приходится. Рассуждать на эту тему можно разве что в шутку.

При этом, как сообщается, в целом же по системе ликвидности в избытке: на депозитах в Центральном банке лежит больше 2 трлн рублей. Но она «концентрируется в ограниченном количестве банков, в то время как остальные кредитные организации испытывают ее дефицит, причем, некоторые из них достаточно жесткий», — рассказала изданию замдиректора «Центра развития» ВШЭ Татьяна Мисихина. Правда, один из аналитиков назвал «Эксперт Online» куда меньшую сумму денег банков в ЦБ.

Подобная ситуация в банковском секторе, считает эксперт по банковским продуктам, аналитик Forex Optimum Иван Капустянский, скорее сложилась из-за недоверия самих банков друг к другу, что в целом обосновано. В последнее время участились случаи вывода средств из банков, после чего у организации отзывается лицензия. В этой связи кредиторы попросту не вернут свои деньги. Более того, стоит отметить, что эта тенденция наблюдалась не только среди мелких банков, но и среди кредитных организаций ТОП 10. Прошлый год в этом смысле был показательным, когда ЦБ РФ взял три крупных банка на санацию. Нельзя сказать, что в них было прямое воровство средств, но точно деньги были использованы в интересах ключевых владельцев.

ЦБ предупреждал за три года

Проблема нехватки рублёвой наличности имеет двоякое происхождение, объясняет инвестиционный аналитик Global FX Владимир Рожанковский. С одной стороны, это верно, что дефицит доверия к частным банкам, связанный с отзывом лицензий, продолжает способствовать оттоку средств из них в пользу банков с госучастием – в первую очередь, Сбербанка и ВТБ. Подзабытый было, за ненадобностью (ввиду стабилизации рубля) механизм валютного свопирования вновь становится актуальным.

Если посмотреть на графики кривых межбанковского кредитования – RUONIA и MOSPRIME – действительно, признает аналитик, наблюдается эффект «корыта»: короткие займы уходят с премией к среднегодовой средневзвешенной ставке, что ещё полгода назад не наблюдалось. Вместе с тем, не надо забывать, что в последние месяцы рынку были предложены альтернативные низкорисковые инструменты, претендующие на включение в ультраконсервативные портфели банковских и корпоративных казначейств: в частности, купонные облигации Банка России (КОБР), объем которых вначале на порядок превосходил объем размещаемых ОФЗ.

Привлекаемые средства нужны ЦБ для наполнения Фонда консолидации банковского сектора, и в условиях санкций альтернативных возможностей практически нет. Учитывая, что остатки на корсчетах на самом деле снизились, и уже составляют не 2 трлн, а ближе к 1 трлн руб., получается эффект «ножниц», указывает Владимир Рожанковский. Рублёвая ликвидность ускорила отток из банковских счетов в систему, и при этом регулятор всячески поощряет банки держать в активах именно бумаги, а не наличность: вплоть до того, что поощряется именно бумагами, в случае необходимости, пополнять резервы под возможные потери.

С одной стороны, новость выглядит угрожающе, отмечает, в свою очередь, генеральный директор компании «Мани Фанни» Александр Шустов. Прежде всего для курса доллара, но это только если смотреть в контексте сегодняшнего дня. Если же расширить контекст, то можно вспомнить, что еще в 2014 году ЦБ прогнозировал дефицит рублевой ликвидности, который, как он полагал, будет длиться в течение трех лет: с 2015 по конец 2017 года, и размер этого дефицита будет составлять 0.3-0.8 трлн рублей ежегодно.

В своем прогнозе, напоминает аналитик, ЦБ также говорил, что основным инструментом преодоления этого дефицита будут операции семидневного РЕПО с Банком России. Если этого будет недостаточно, будет расширен ломбардный список, а если и этого не хватит — будут беззалоговые кредиты, как самая последняя и отчаянная мера. Таким образом, видно, что у ЦБ много инструментов разной степени риска для преодоления дефицита рублевой ликвидности.

Правда, считает Александр Шустов, гораздо органичнее было бы, если бы банки стали кредитовать друг друга, но регулятором был взят курс на зачистку сектора и отзыв лицензий, что привело вот к такой эпидемии недоверия банков друг к другу. Это плохо, поскольку усугубляет проблемы в экономике за счет проблем банковского сектора.

По мнению эксперта, банковский сектор напряженно реагирует на сообщения о дефиците рублевой ликвидности из-за угрозы санкций в отношении ОФЗ.

Напряженность ситуации могло бы ослабить заявление со стороны ЦБ, что эпоха отзывов лицензий подходит к концу и что оставшиеся на рынке банки могут друг другу доверять, но такого заявления нет, Но скорее всего, заключает Александр Шустов, беспокойство вообще сойдет на нет само собой, по мере удаления от налогового периода начала года. Напомним, что именно необходимость обеспечения крупных налоговых отчислений стала причиной тревоги.

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