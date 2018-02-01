ФБР боится обнародования секретного отчета о связи Трампа с Россией

ФБР обеспокоено решением администрации президента обнародовать секретный доклад конгрессмена Нуньеса, подтверждающего предвзятость ФБР к Дональду Трампу во время его президентской кампании, пишет Spiegel.

Комитет по разведке Конгресса США проголосовал за публикацию «секретного меморандума» ("secret memorandum") и до пятницы 2 февраля Дональд Трамп должен решить, публиковать доклад или нет.

Трамп заявил о готовности выпустить меморандум, ФБР выразило «серьезные опасения», поскольку, по их мнению, в докладе нет ключевых фактов.

В четырехстраничном докладе Девина Нунеса, помимо прочего, говорится о том, что ФБР получило разрешение на наблюдение за интернет-коммуникациями консультанта предвыборной кампании Трампа Картера Пейджа. Страница, по сообщению ФБР, имела тесные контакты с Россией.

В документе выдвигается предположение, что федеральная полиция превысила свои полномочия по расследованию, а также предлагается прекратить полномочия специального следователя ФБР Роберта Мюллера в отношении расследования связи президента Трампа с Россией.

По словам демократов, противников публикации документа, меморандум дискредитирует вице-министра юстиции Рода Розенштейна, который в мае назначил бывшего директора ФБР Мюллера специальным следователем.

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