Россия вернула себе первое место в медальном зачете по итогам Олимпиады в Сочи

Благодаря решению Спортивного арбитражного суда (CAS) об отмене дисквалификации 28 спортсменов российской сборной, страна вернула себе первое общекомандное место по количеству завоеванных на Олимпиаде в Сочи медалей.

Спортсмены России были лишены наград из-за обвинения в употреблении допинга.

В общей сложности Россия вернула себе две золотые медали, шесть серебряных и одну бронзовую. Теперь в российском активе 11 золотых, 9 серебряных и 9 бронзовых наград. Второе место занимает Норвегия (11 золотых, 5 серебряных и 10 бронзовых наград), на третьем — Канада (10, 10 и 5 соответственно).

Утверждены гонорары российских спортсменов за медали Олимпиады-2018

