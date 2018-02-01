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Москва, 01.02.2018

Россия вернула себе первое место в медальном зачете по итогам Олимпиады в Сочи

«Expert Online» 2018

Благодаря решению Спортивного арбитражного суда (CAS) об отмене  дисквалификации 28 спортсменов российской сборной, страна вернула себе первое общекомандное место по количеству завоеванных на Олимпиаде в Сочи медалей.

Спортсмены России были лишены наград из-за  обвинения в употреблении допинга.

В общей сложности Россия вернула себе две золотые медали, шесть серебряных и одну бронзовую. Теперь в российском активе 11 золотых, 9 серебряных и 9 бронзовых наград. Второе место занимает Норвегия (11 золотых, 5 серебряных и 10 бронзовых наград), на третьем — Канада (10, 10 и 5 соответственно).

Утверждены гонорары российских спортсменов за медали Олимпиады-2018

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