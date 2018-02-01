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Москва, 01.02.2018

Фондовый рынок США перешел к росту

«Expert Online» 2018

Фондовые индикаторы США завершили вчерашние торги в плюсе, хотя в течение дня картина менялась, в том числе из-за того, что Федеральная резервная система США ничем не ослабила ожидания повышения ставок в марте, передает «Финмаркет». 

Индекс Dow Jones Industrial Average вырос на  0,28%, закончив на отметке 26149,39 пункта. Standard & Poorʼs 500 ушел в «плюс» на 0,05% и достиг 2823,81 пункта. Значение индекса NASDAQ Composite увеличилось 0,12% до 7411,48 пункта.

Отмечается, что самым продуктивным месяцем для фондового рынка США с марта 2016 года стал январь этого года. Dow Jones Industrial Average вырос на 5,8%, Standard & Poorʼs 500 — на 5,6%, NASDAQ Composite — на 7,4%.

Американская ФРС на заседании сохранила процентные ставки и общую оценку состояния американской экономики, не исключая, возможности увеличения инфляции в США в этом году к целевому уровню примерно на 2%.

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