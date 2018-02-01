Курс биткоина упал до двухмесячного минимума

1 февраля курс биткоина рухнул почти на 10%. Таким образом, он упал до минимума с конца ноября 2017 года, передаёт Reuters.

По данным агентства, инвесторов криптовалюты напугала информация, что соцсеть Facebook запретил на своей площадке рекламу цифровых валют и ICO.

Сразу после этого курс биткоина обвалился до 9,165 долл. Согласно последним данным, на 16:45 мск курс биткоина составляет 9,338 долл.

Ранее сообщалось, что на Украину попытались ввезти контрабандную тонну майнинг-ферм.

Биткойн – пиринговая платёжная система, использующая одноимённую единицу для учёта операций и одноимённый протокол передачи данных. Для обеспечения функционирования и защиты системы используются криптографические методы. Вся информация о транзакциях между адресами системы доступна в открытом виде.

Прогноз курса биткоина и криптовалюты на 2018 год