На Украину попытались ввезти контрабандную тонну майнинг-ферм

В киевском аэропорту Борисполь сотрудники украинской таможни пресекли контрабанду крупной партии оборудования для майнинга, которую пытались ввезти из Гонконга.

Всего местные таможенники изъяли 200 приборов весом почти 1000 кг, передаёт сайт Государственной фискальной службы Украины.

Согласно информации ведомства, минимальная стоимость изъятой партии оборудования для майнинга оценивается в 13 млн гривен (около 500 тыс. долларов США). Отмечается, что контрабандный груз пытались переправить на территорию «незалежной» авиатранспортом. На таможне были предоставлены поддельные документы. Однако при досмотре автомобиля, выяснилось, что груз не соответствует накладным.

По данному факту возбуждено уголовное дело.

Ранее сообщалось, что Джордж Сорос – известный американский миллиардер – назвал биткоин финансовым пузырём. По его мнению, биткоин – это не валюта, так как настоящая валюта является стабильным средством накопления и её курс не может обваливаться или расти на 25% в день.

Напомним, классическая майнинг-ферма – это некий высокопроизводительный компьютер с несколькими видеокартами. и предназначенного исключительно для добычи криптовалюты.

Криптовалюта – это код, набор цифр и в то же время платежная единица. Добытчики цифровых денег производят расчёты с помощью собственных вычислительных мощностей и специального программного обеспечения. Взамен они получают определенное количество электронных денег, их можно обменять на любую валюту: доллары, евро или рубли.

Прогноз курса биткоина и криптовалюты на 2018 год