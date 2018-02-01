Приобрести месячную подписку всего за 290 рублей
Подписка
Москва, 01.02.2018

Набиуллина рассказала об ускорении перехода к нейтральной денежно-кредитной политике

«Expert Online» 2018

Эльвира Набиуллина – глава Банка России – видит ослабление внешних девальвационных рисков, в связи с чем может ускорить переход к нейтральной денежно-кредитной политике (ДКП).

Об этом руководитель Центробанка рассказала в интервью агентству «Интерфакс». По её словам, в настоящее время существует пространство для смягчения ДКП.

При этом она подчеркнула, что в целом регулятор не видит рисков дефляции. Также Набиуллина отметила, что размер шага будет рассматриваться на заседании совета директоров Банка России, которое состоится 9 февраля.

Кроме того, она напомнила, что в настоящее время уровень нейтральной ставки при инфляции вблизи 4% составляет 6-7%.

Накануне стало известно, что Банк России может снижать ключевую ставку на 25 или 50 базисных пунктов, или же брать паузу в будущем в рамках перехода к нейтральной ДКП. Об этом сказала первый заместитель председателя Банка России Ксения Юдаева. По её мнению, скорость перехода к нейтральной ДКП будет зависеть от инфляционных рисков и ситуации в экономике.

В Банке России объяснили, что происходит с курсом рубля

Распечатать
    Реклама

    Умные насосы берут управление на себя

    «Незаметная» диджитализация: о том, как «умные» насосы контролируют работу инженерных систем и обеспечивают комфорт в доме.

    ИНТЕРЛАКОКРАСКА- 2018

    Весь цвет лакокрасочной промышленности с 27 февраля по 2 марта. Более 230 российских и зарубежных компаний презентуют свою продукцию и услуги на ежегодной выставке

    CPM - Collection Premiere Moscow в ЦВК "Экспоцентр" 19 февраля

    ​CPM - бизнес-площадка для тех кто работает с миром моды – байеров, производителей и журналистов. Мировая модная индустрия на юбилейной выставке
    Реклама

    TOP

    1. Курс доллара: такого не было 30 лет
      Курс доллара: такого не было 30 лет
    2. Курс доллара покатился вниз. «Джинна не загнать обратно в бутылку»
      Курс доллара покатился вниз. «Джинна не загнать обратно в бутылку»
    3. Курс рубля перешел к резкому росту после публикации «кремлевского доклада»
      Курс рубля перешел к резкому росту после публикации «кремлевского доклада»