Набиуллина рассказала об ускорении перехода к нейтральной денежно-кредитной политике

Эльвира Набиуллина – глава Банка России – видит ослабление внешних девальвационных рисков, в связи с чем может ускорить переход к нейтральной денежно-кредитной политике (ДКП).

Об этом руководитель Центробанка рассказала в интервью агентству «Интерфакс». По её словам, в настоящее время существует пространство для смягчения ДКП.

При этом она подчеркнула, что в целом регулятор не видит рисков дефляции. Также Набиуллина отметила, что размер шага будет рассматриваться на заседании совета директоров Банка России, которое состоится 9 февраля.

Кроме того, она напомнила, что в настоящее время уровень нейтральной ставки при инфляции вблизи 4% составляет 6-7%.

Накануне стало известно, что Банк России может снижать ключевую ставку на 25 или 50 базисных пунктов, или же брать паузу в будущем в рамках перехода к нейтральной ДКП. Об этом сказала первый заместитель председателя Банка России Ксения Юдаева. По её мнению, скорость перехода к нейтральной ДКП будет зависеть от инфляционных рисков и ситуации в экономике.

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