Названы лучшие гаджеты 2017 года по версии Рунета

Лучшим гаджетом 2017 года среди смартфонов стал Samsung Galaxy S8+, победивший в номинации «Флагман года».

Согласно итогом восьмой ежегодной премии «Лучший гаджет 2017-го по версии Рунета», в ТОП-7 смартфонов также попали Honor 9 («Оптимальный баланс»), Sony Xperia XZ1 Compact («Компактный флагман»), Xiaomi Redmi 4X («Доступный смартфон»), ZTE AXON M со складным экраном («Инновация»), Xiaomi Mi Max 2 («Лучший долгоработающий смартфон») и Meizu Pro 7 Plus («Лучший музыкальный смартфон), передаёт портал Дни.ру.

Лучшим компьютером пользователи Рунета назвали игровой ноутбук — Acer Predator 21 X, лучшим трансформером — Lenovo Yoga 720, самым красивым ноутбуком – ASUS ROG Zephyrus GX501, лучшим моноблоком — Apple iMac Pro.

Лучшей приставкой признана Microsoft Xbox One X, лучшим дроном — DJI Phantom 4 Pro Obsidian.

В музыкальных номинациях всех опередили наушники и плееры Sony, самым инновационным электрокаром года стала Tesla Model 3. Кроме того пользователи отметили возвращение Nokia 3310.

Составлен рейтинг самых производительных смартфонов 2017-го года