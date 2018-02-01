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Москва, 01.02.2018

Суд признал Никиту Белых виновным в получении взяток

«Expert Online» 2018

В Пресненском суде Москвы идет оглашение приговора экс-губернатору Кировской области Никите Белых, который признан виновным в получении взяток в особо крупном размере, передает «Коммерсантъ».

Слушание приговора продолжается, после чего станет известно наказание, которое суд изберет для Белых. Обвинение требует 10 лет колонии строгого режима. Обвиняемый своей вины не признал, заявив в зале заседания, что «кому-то интересно поддерживать миф, что все чиновники мздоимцы».

 «Я хочу одного — чтобы суд разобрался в ситуации и принял справедливое решение»,—  сказал Белых.

Напомним, Белых задержали 24 июня 2016 года при получении взятки в одном из ресторанов Москвы. Он обвиняется в включении за вознаграждение в размере €600 тыс. «Нововятского лыжного комбината» и ООО «Лесохозяйственная управляющая компания "Кировлес"» в список приоритетных инвестпроектов.

Кто оказал Никите Белых спонсорскую помощь?

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