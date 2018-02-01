Российские облигации бьют рекорды после публикации «кремлевского доклада»

Российские облигации бьют рекорды. Доходности опустились до исторических минимумов на фоне ажиотажного спроса, сообщает Вести.Экономика.

Рынок российских гособлигаций продемонстрировал рекордный за 9 месяцев рост. Индекс облигаций федерального займа обновил абсолютный максимум, прибавив за два дня 0,65%. Доходность десятилетних бумаг опустилас до отметки 7,23%.

После публикации так называемого "кремлевского локлада", инвесторы начали скупать бумаги российского правительства. Участники рынка больше не опасаются введения каких бы то ни было ограничений на покупку российских облигаций.

Вместе с тем, существует секретная часть доклада и введение санкций не исключено. Пока этот вопрос остается открытым, однако столь активные покупки облигаций сигнализируют о вероятности благоприятного сценария.

Накануне Минфин на фоне ажиотажного успешно разместил два выпуска ОФЗ на общую сумму 30 миллиардов рублей. Спрос более чем втрое превысил предложение. Неделей ранее инвесторы также активно скупали ОФЗ.

Тренды. Облигации растут