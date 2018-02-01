Польша запретила «бандеровскую идеологию»

Сенат Польши большинством голосов принял пакет поправок в закон об Институте национальной памяти, передает РИА новости. За пропаганду идеологии украинских националистов – «бандеровской идеологии», предполагается ввести уголовную ответственность до трех лет лишения свободы. Аналогичное наказание ждет тех, кто публично отрицает Волынскую резню, а также распространяет факты об участии поляков в Холокосте.

Документ еще должна утвердить Верхняя палата парламента. Затем он отправится на подпись президенту страны. Как отмечается, по данному вопросу в Польше есть согласованная позиция, поэтому каких-либо неожиданностей ожидать не стоит.

Данный закон вызвал резкую негативную реакцию с украинской стороны. Также против выступил госдеп США, который заявил, что принятие документа негативно скажется на «стратегических интересах Польши» и осложнит отношения с США и Израилем.

В частности, в Тель-Авиве опасаются, что закон может ударить по евреям, которые пострадали по вине жителей Польши во время Холокоста и захотят об этом рассказать.

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