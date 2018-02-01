Польша осталась в одиночестве в войне против «Северного потока 2»

Польша оказалась единственной страной, которая выступила за изменения европейского законодательства в целях противодействия строительству газопроводу «Северный поток 2», сообщает «Коммерсантъ».

После истечения 31 января срока подачи отзывов на проект поправок к газовой директиве Евросоюза, который устанавливает правила Третьего энергопакета на морские газопроводы в ЕС из третьих стран, было собрано 36 отзывов, треть из которых от польских компаний и общественных организаций.

Отмечается, что положительный характер польских отзывов был предсказуем, хотя «Северный поток 2» напрямую не затрагивает Польшу, которая не получает газ при помощи морских газопроводов, но страна является последовательным противником проекта по строительству трубопровода из России в Европу.

Остальные европейские компании выступили против поправок, по крайней мере, в том виде, в котором их представляет на данный момент ЕС «быстро и без анализа последствий».

Мнения высказали такие компании из Европы - участники Nord Stream 2 , как Shell, Engie, Uniper, Wintershall, OMV, а Nord Stream AG из Швейцарии. Против поправок выступили европейская ассоциация газовых компаний Eurogas, чешская бизнес-ассоциация CPCR, австрийская торговая палата, ассоциация энерготрейдеров EFET, итальянская промышленная ассоциация Confindustria.

Все эти компании и организации в качестве основного аргумента против газовой директивы Европы называли «недостаточный срок публичных консультаций и отказ ЕК от оценки воздействия нового регулирования», которое, по мнению европейских участников проекта, существенно повлияет на их бизнес.

Eurogas, например, считает, что новое регулирование «резко увеличивает риски для инвесторов».

На данный момент в Брюсселе «идет игра нервов»: и сторонники, и противники Nord Stream 2 ведут борьбу за время. Еврокомиссия стремится побыстрей «протащить» новый закон, а сторонники проекта затормозить процесс, отмечает источник издания.

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