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Москва, 01.02.2018

Против бывшего заместителя главы ФСИН возбудили еще два уголовных дела

«Expert Online» 2018

В отношении бывшего заместителя главы ФСИН Олега Коршунова, обвиняемого в растрате, возбудили ещё два уголовных дела.

Дела возбуждены главным следственным управлением Следственного комитета (СК) РФ, передаёт «Интерфакс».

По данным агентства, которое ссылается на свои источники в правоохранительных органах, Коршунова вместе с Виталием Морусовым и Смбатом Арутюняном подозреваются в совершении двух эпизодов преступления, предусмотренного частью 4 статьи 159 УК РФ («Мошенничество»), на сумму 90 млн рублей.

Напомним, Олег Коршунов, который с 2015 года отвечал во ФСИН за тыловое обеспечение, был задержан в сентябре 2017 года года. Ему, а также предпринимателю Марине Дюковой, вменили растрату более чем на 160 млн рублей при заключении двух государственных контрактов. Своей вины в инкриминируемых ему деяниях Коршунов не признаёт.

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