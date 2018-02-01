Резервный фонд России прекратил свое существование

Сегодня, 1 февраля, официально прекратил свое существование Резервный фонд России. Организация просуществовала 10 лет.

Преемником организации стал Фонд национального благосостояния, что вернуло страну к единому суверенному хранилищу, передают Вести.

Резервный фонд России организовывался для защиты бюджета от колебаний нефтяных цен и финансирования дефицита, а также погашение внешнего долга.

В момент создания, в феврале 2008 года, объем Резервного фонда составил 3,070 трлн руб. Через год, в 2009 году, он достиг показателя в 4,864 трлн руб. После этого периода денежные объемы организации только сокращались, пока не были обнулены в конце 2017 года.

Фонд бюджетного благосостояния