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Москва, 01.02.2018

Резервный фонд России прекратил свое существование

«Expert Online» 2018

Сегодня, 1 февраля, официально прекратил свое существование Резервный фонд России. Организация просуществовала 10 лет.

Преемником организации стал  Фонд национального благосостояния, что вернуло страну к единому суверенному хранилищу, передают Вести.

Резервный фонд России организовывался для защиты бюджета от колебаний нефтяных цен и финансирования дефицита, а также погашение внешнего долга.

В момент создания, в феврале 2008 года, объем Резервного фонда составил 3,070 трлн руб. Через год, в 2009 году, он достиг показателя в 4,864 трлн руб. После этого периода денежные объемы организации только сокращались, пока не были обнулены в конце 2017 года. 

Фонд бюджетного благосостояния

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